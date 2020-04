José Luis Higuera contre-attaque Angélica Fuentes après la controverse à Chivas

Source: Twitter @ JLHB33

Il y a quelques semaines, la femme d’affaires et ex-femme de Jorge Vergara, Angelica Fuentes, s’est exprimé avec force et a expliqué qu’une grande partie du succès du Troupeau sacré à l’ère de Matías Almeyda C’est grâce à sa bonne ingérence dans le domaine économique du club.

“Quand je suis arrivé à Chivas, j’étais dans une situation financière non positive et il y avait beaucoup de désordre. J’ai pu renverser la situation et positionner Chivas avec une valeur importante et j’ai quitté l’équipe avec une grande valeur“A commenté Fuentes.

VOIR PLUS: PHOTOS C’est la gameuse qui vous fera oublier la quarantaine

Après les mots controversés, l’homme d’affaires José Luis Higuera Il a profité des micros pour démentir Angélica Fuentes. “C’est une dame et par respect et pour l’accord de confidentialité je ne peux pas parler mais il serait très intéressant de me le dire tout de suite. Ce que vous dites est faux, insensé et n’a dit aucune vérité“Dit un manager du programme” Futbol Picante “.

A plus tard @jorgevergara merci non seulement un grand patron et ami, une des personnes que j’admire le plus, le respect et l’amour, des moments et des défis inoubliables, attachants! Notre amitié a marqué les moments les plus importants de ma vie, merci, je suis sûr que nous nous reverrons pic.twitter.com/NLRQsgqvak

– Jose Luis Higuera B (@ JLHB33) 15 novembre 2019

José Luis Higuera était au conseil d’administration de Chivas depuis le 2016 au 2019; dans sa direction, il a réussi à conquérir deux MX Cups, une Ligue, une MX SuperCup et un championnat de Ligue des champions de la Concacaf.