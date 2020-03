José Luis Higuera exaspère David Faitelson avec un message controversé

Source. Twitter @SanCadilla

Depuis le Liga MX abandonné le Coupe LibertadoreOui, les principaux journalistes ont réprimandé à plusieurs reprises les dirigeants du football mexicain. Dans l’émission de mercredi dernier de Soccer épicé, homme d’affaires José Luis Higuera a été pris dans une discussion avec David Faitelson pour le thème du tournoi sud-américain.

Via votre compte Twitter, l’ancien directeur de Chivas Il a expliqué la raison pour laquelle le football national a quitté la compétition sud-américaine. “Hier, j’ai expliqué à Futbol Picante que dans les conditions actuelles, il n’est pas pratique pour les équipes mexicaines de participer à la Copa LibertadoresÉcrit Higuera.

VOIR PLUS: VIDÉOS Yanet García fait monter la température avec ses attributs sur TikTok

Cependant Faitelson Il n’est pas resté silencieux et a attaqué les affaires des managers. “José Luis, s’il te plaît … de quoi tu parles? Rien ne se compare au match sportif de la Copa Libertadores et de la Copa América. Arrêtez de penser en tant qu’entrepreneur et économiste et pensez en tant que footballeur. Tout n’est pas affaire. N’oubliez pas le tribunal“Répondit le journaliste.

José Luis, s’il te plaît … de quoi tu parles? Rien ne se compare au match de sport des Libertadores et de la Copa América. Arrêtez de penser en tant qu’entrepreneur et économiste et pensez en tant que footballeur. Tout n’est pas affaire. N’oubliez pas le tribunal. https://t.co/Y25HrgdohS

– David Faitelson (@Faitelson_ESPN) 12 mars 2020

Compte tenu de ces mots, plusieurs fans étaient d’accord avec Faitelson, car beaucoup ont assuré que le Libérateurs que le Concacaf Champions League.