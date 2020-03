José Luis Higuera expose et humilie Rodolfo Pizarro

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

José Luis Higuera Il est plongé dans la controverse depuis quelques semaines. Maintenant l’ancien directeur de Chivas Il a profité de son temps libre pour éclater Rodolfo Pizarro via les réseaux sociaux.

Via votre compte officiel Twitter, un amateur a remis en question la vente de Tableau noir à Monterrey, car il le considérait comme une idole. “Ce que vous devez comprendre, c’est qu’il y a de moins en moins d’idoles à Chivas, dans le cas où il y a tellement d’étrangers, il y a très peu de mexicains et les quelques bons partent à l’étranger, Pizarro était un phénomène que nous n’avons pas vu depuis longtemps“A écrit l’amateur.

Compte tenu de ces mots, le manager a minimisé le commentaire et a expliqué que le footballeur ne pouvait pas marquer de temps avec le troupeau sacré. “Ce bas, vous mettez la ligne. Idole, croyez-moi, c’est plus que danser Je ne suis pas d’accord avec toi qu’il était une idoleExpliqua Higuera.

Rodolfo Pizarro c’est jusqu’à présent la signature la plus chère de l’histoire de Guadalajaratout en portant le maillot rouge et blanc qu’il a gagné Coupe MX, Liga MX et la Ligue des champions de la Concacaf.