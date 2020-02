José Luis Mendibilibar: “Le salaud de Messi sait combien de temps se reposer pendant les matchs”

José Luis Mendilibar ne croit pas aux rotations des grands et des moins quand on pense que Messi peut se reposer ce week-end dans son duel contre Eibar. L’entraîneur de l’équipe basque n’a fait aucun espoir sur l’absence de l’Argentin et a même raconté plusieurs anecdotes drôles qu’il a vécues en jouant contre l’attaquant.

«Repose-toi pendant le match, son salaud. Il sait quand se reposer, quand participer, s’ils lui accordaient un jour de congé, il aurait pire à le voir depuis les tribunes et il se fatiguerait davantage. Je ne compte pas là-dessus », a expliqué Mendilibar en plaisantant lors d’une conférence de presse sur Messi.

Pas en vain, Mendilibar est clair que Messi a même la manie parce qu’il a la force de jouer contre ses équipes. «Une fois avec Osasuna, nous sommes allés là-bas en Copa, ce matin-là, cela a été annulé parce que j’avais les mauvais tripes, j’étais mauvais, avec de la fièvre. Après avoir mangé, il s’est invoqué, il était sur le banc, nous perdions 2-0 et je le vois se réchauffer. Je dis: «Que fait-il, n’était-il pas chez lui?«Sort et marque deux buts. Je ne compte pas sur lui pour ne pas être là », a-t-il déclaré.

L’entraîneur a donné les clés pour que l’Eibar donne la cloche ce week-end au Camp Nou et a influencé la défense: «Ils marquent généralement un but à votre domicile, ne jouent pas encore bien, ils vous donneront des chances, et il faut être super concentré et attentif 90 minutes, car si vous prenez une minute vous pouvez tout gâcher ».