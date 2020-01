José María Bartomeu et ses derniers échecs sur le marché des transferts avec Rodrigo, Xavi, Neymar …

Il Soccer Club Barcelona Vivez un cauchemar. Ce qui ressemblait à un marché de transfert parfait pour réinjecter leurs fans avec enthousiasme, avec la signature d’un nouvel attaquant qui a demandé une place face à la blessure de Luis Suarez, sert exactement le contraire. A quelques heures du 1er février, le Barça Il est toujours sans attaquant, et pas précisément parce qu’il n’a pas essayé, mais parce qu’il a été rejeté et bloqué encore et encore.

Ils avaient déjà eu des problèmes avec la recherche d’un coach avant d’embaucher Quique Setién. Le premier était Xavi Hernández celui qui a dit non, puis les négatifs de Ronald Koeman, Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri. Peut-être que le Cantabrique ne savait pas où il allait. C’est peut-être la même chose que ces jours-ci pense la liste des grévistes qui ont testé la direction sportive de culé, qui a également rencontré une fois de plus ses problèmes de liquidité économique qui la privent d’atteindre certains objectifs.

L’option de Lautaro Martínez Ce qu’ils veulent tant dans la directive Blaugrana (et qui a créé un conflit avec le modèle) est l’un des premiers rejetés. L’Inter Milan, le club argentin, demande actuellement un chiffre pour l’attaquant que le Barça ne peut pas se permettre en janvier. C’est pourquoi c’était un pari pour l’été prochain, bien que les événements nécessitent un mouvement maintenant. Mais Lautaro est un autre non.

Edison Cavani. La charrúa était l’un des caramelitos qui a lancé le marché, c’était une valeur sûre et une option économiquement abordable. Les comptes sont sortis et l’opération ne pourrait pas être plus attrayante, mais la Barça Il n’avait pas les prétentions du joueur. L’Uruguayen, compatriote de Luis Suárez, ne recherche actuellement que l’Atlético de Madrid de Simeone, le plus proche de conclure l’accord avec le PSG Vous avez déjà dit non à United et Chelsea

La de Wissam Ben Yedder est une autre de ces options économiquement difficiles pour le Barça, avec un joueur qui a été abattu lors de son étape dans la Séville mais que depuis l’été milite dans les rangs de Monaco L’équipe monégasque n’est pas au meilleur de sa forme et le rythme des marqueurs français rend très difficile la sortie du bélier.

La de Rodrigo Moreno est le dernier claquement de porte Barça Le joueur, qui a arrêté de s’entraîner avec Valence et qui semblait l’avoir fait avec le Blaugrana, ne portera pas le culé élastique. Les deux clubs ont rompu les négociations après des jours de pourparlers car ils sont loin d’être un point commun qui permet à l’accord de porter ses fruits. Même fil conducteur pour le Chimy Ávila, que c’était l’as sous la manche avant le numéro de Rodrigo, mais la blessure de l’attaquant argentin a conduit à un autre attaquant qui tombe par son propre poids en Barcelone Mois noir à Barcelone.