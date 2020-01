Jose Mourinho a conseillé au propriétaire de Chelsea Roman Abramovich de ne payer que Didier Drogba malgré les réserves

Didier Drogba a peut-être coûté cher en 2004, mais vous aurez du mal à trouver un fan de Chelsea qui estime que les 24 millions de livres sterling n’ont pas été bien dépensés.

Il a coché toutes les cases.

Arrivant de Marseille le 20 juillet comme l’une des premières recrues de Jose Mourinho alors qu’il commençait à construire son équipe conquérante

Et il a fallu une conversation directe du patron de Chelsea pour conclure l’accord.

Mourinho a signé Drogba à Chelsea et les deux sont devenus très proches, l’attaquant sanglotant même quand il a été annoncé que le manager partait en 2007

«Il avait déjà joué pour Guingamp, Marseille, Le Mans, donc quand je l’ai emmené à Chelsea, je me souviens clairement [owner Roman] Abramovich me demandait: «Qui? Qui voulez-vous comme attaquant? »

«Avec tous les grands noms d’Europe à l’époque, j’ai dit Drogba. ‘Qui est-il? Où joue-t-il? » [I said] “M. Abramovich – payez, payez et ne parlez pas.” “

Non seulement il a payé, mais il a fait sauter la concurrence hors de l’eau.

La Juventus aurait également été intéressée à signer le joueur de 26 ans, qui a marqué 19 buts pour la Ligue 1 Marseille lors de sa dernière saison en tant que joueur de la saison avant de s’envoler pour Londres.

“Ce que Chelsea a proposé était le double de celui de la Juventus”, a déclaré le président marseillais Christophe Bouchet. «Nous ne pouvions pas laisser tomber une telle offre.

«Didier a signé un contrat de quatre ans et le prix estimé se situe entre 35 et 40 millions d’euros (23,3 millions de livres sterling et 26,6 millions de livres sterling).»

Le joueur et le manager se sont aimés et ont terminé la première saison ensemble en tant que vainqueurs de la Premier League, un trophée que Drogba a remporté avec Chelsea à quatre reprises, ainsi que quatre Coupes FA, trois Coupes de Ligue et la Ligue des Champions.

En deux périodes à Chelsea, il a marqué 164 buts en 381 matchs et parmi ces nombreuses frappes figuraient parmi les plus importantes de l’histoire du club.

Son coup d’œil a nivelé les choses contre le Bayern en finale de la Ligue des champions 2012 où Chelsea était à 1-0 avec trois minutes à jouer et c’est sa pénalité dans la fusillade qui a remporté le trophée des Bleus.

De plus, et pour le plus grand plaisir des fidèles de Stamford Bridge, il était une menace constante pour Arsenal, marquant 13 buts pour Chelsea en 14 matchs contre les Gunners – 15 en 15 si l’on compte ses deux pour Galatasaray lors de la pré-saison Emirates Cup. tournoi.

Pendant son séjour dans le sud-ouest de Londres, Drogba a également remporté deux Golden Boots de Premier League, meilleur buteur en 2007 avec 20 buts, tandis que lui et Frank Lampard ont profité d’un double acte trois ans plus tard.

L’attaquant a trouvé le filet 29 fois et a enregistré 10 passes décisives, tandis que l’actuel patron de Chelsea, Lampard, a frappé 22 fois et a marqué 14 buts.

“Drogba est le genre de gars qui est si fidèle qu’il n’a jamais oublié que je l’ai emmené de Marseille en Premier League, où il n’était même pas attendu, car il n’a pas commencé très jeune à ce niveau”, a déclaré Mourinho.

