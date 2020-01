Jose Mourinho ‘a personnellement parlé à Joao Cancelo’ d’un transfert potentiel de 51 millions de livres sterling à Tottenham depuis Man City

Jose Mourinho aurait parlé au défenseur de Manchester City, Joao Cancelo, d’un éventuel déménagement à Tottenham.

L’international portugais n’a effectué que 13 départs toutes compétitions confondues pour l’équipe de Pep Guardiola depuis son transfert de la Juventus à £ 60 millions l’été dernier.

Joao Cancelo a joué le deuxième violon depuis son arrivée à Man City pour 60 millions de livres sterling

Seulement six de ces départs ont eu lieu en Premier League et Guardiola préfère apparemment Kyle Walker à l’arrière droit de son onze de départ.

Le journal espagnol El Desmarque rapporte que Mourinho a parlé à son compatriote dans le but de le faire gagner au nord de Londres ce mois-ci.

On pense que le joueur de 25 ans veut plus de temps de jeu étant donné ses difficultés à City, et Mourinho serait heureux de faire de lui un habitué de la première équipe au Tottenham Hotspur Stadium.

Le rapport indique également que Barcelone est désireux de signer l’arrière, mais les chefs du Camp Nou devront agir rapidement, car les Spurs seraient “ proches ” de conclure un accord de 51,2 millions de livres sterling avec Man City.

Lors des deux dernières sorties des Spurs, Mourinho a déployé le jeune Japhet Tanganga du côté droit de la défense, et le joueur de 20 ans a impressionné par deux performances accomplies.

Néanmoins, Mourinho veut conclure un accord pour Cancelo afin de concurrencer Tangana et Serge Aurier alors qu’il vise à guider les Spurs vers le haut de la table dans la seconde moitié de la saison.

Les Lilywhites ont achevé leur première signature du règne de Mourinho plus tôt cette semaine alors que Gedson Fernandes, le milieu de terrain du Portugal, s’est joint à un premier prêt de 18 mois de Benfica.

