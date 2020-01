Jose Mourinho a-t-il amélioré Tottenham défensivement ou perd-il sa touche spéciale?

Lorsque Tottenham a licencié Mauricio Pochettino fin novembre, l’une des principales raisons était leur fuite défensive.

Un remarquable 17 buts ont été encaissés en 12 matchs cette saison sous les couleurs de l’Argentin avant son limogeage.

Mauricio Pochettino a rejoint Tottenham en 2014 et a été limogé fin 2019

Jose Mourinho était l’homme choisi pour remplacer Pochettino – un homme avec une réputation de redoutables lignes arrières.

Mais le ballon continue de trouver le fond du filet contre les Spurs, ce qui sera un souci contre un Watford ressurgissant samedi – un match que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT.

Même dans le match de troisième tour de la FA Cup contre Middlesbrough, un tir apprivoisé de George Saville a battu Paulo Gazzaniga, laissant l’équipe de Mourinho avec une seule feuille blanche depuis qu’il a pris le relais.

La défaite 5-0 de Burnley promettait beaucoup, mais ce n’était qu’une fausse aube alors que le Portugais résout les problèmes de son équipe.

Pourtant, en ce qui concerne les statistiques très basiques, Mourinho a un meilleur bilan que Pochettino en ce moment – juste.

Jose Mourinho tente de renverser la vapeur à Tottenham

Sous l’Argentine, Tottenham concédait 1,53 buts par match, tandis que sous Mourinho, ce chiffre est tombé à 1,5.

C’est une amélioration, mais pas beaucoup, même si en surface c’est un peu mieux sous Mourinho qu’il n’y paraît.

Au cours de leurs six derniers matches, les Spurs n’ont concédé plus d’un but une fois – dont deux, en raison d’erreurs individuelles, contre Norwich.

Ce n’est pas encore parfait, mais peut-être un signe que les choses s’améliorent dans le nord de Londres.

Toby Alderweireld (à gauche) a signé un nouveau contrat chez Spurs le mois dernier

La raison? Eh bien, les hommes de Mourinho ont maintenant eu plus de temps sur le terrain d’entraînement et dans la salle d’analyse pour faire passer ses idées.

Il a déclaré lui-même que leur semaine de congé fin décembre, alors que d’autres étaient en action à la Coupe Carabao, serait leur chance de se familiariser pleinement avec sa tactique.

Ce n’est pas un hasard si les choses ont commencé à s’améliorer, bien que les performances contre Chelsea, Brighton et Norwich ne puissent pas être ignorées.

Contre Liverpool, malgré Tottenham sur le pied arrière, les champions élus de Premier League ont eu moins de tirs que les Spurs (13 contre les hôtes 14) et en ont inscrit sept sur la cible – un signe d’amélioration certainement.

Et les statistiques sous-jacentes suggèrent que les choses vont mieux aussi.

StatsBomb

Il semblait que les choses tournaient au coin des Spurs avant le match de Liverpool

Il était une fois, leur ligne arrière faisait l’envie de la plupart des équipes en Angleterre et en Europe avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen superbes au centre arrière, tandis que Kyle Walker et Danny Rose étaient des arrières latéraux agressifs.

Maintenant, cependant, avec des problèmes au milieu de terrain, ce qui signifie un manque de bouclier devant eux, pas de remplacement adéquat de Walker, et le vieillissement du trio avec lequel il s’est aligné, les Spurs ont du mal.

Davinson Sanchez n’a pas réussi à s’améliorer suffisamment et continue de lutter sur le plan aérien, comme l’a montré à nouveau lors de la reprise de troisième tour de la FA Cup avec Middlesbrough.

L’arrière central des Spurs Davinson Sanchez

L’erreur de Juan Foyth contre Norwich le verra sûrement envoyé en prêt pour le reste de la saison, tandis qu’un sort similaire attend Kyle Walker-Peters, privé de chances sous Pochettino.

Maintenant, cependant, Japhet Tanganga a émergé. Il serait stupide de devenir trop excité, mais un arrière-centre intelligent avant-pied avec le rythme pour récupérer promet de nouvelles améliorations sous Mourinho.

Pour l’instant, le patron portugais fera les choses pas à pas mais, pour le moment du moins, il fait la différence.

Samedi est GameDay sur talkSPORT alors que nous vous apportons TROIS commentaires de Premier League en direct sur notre réseau, y compris Watford vs Tottenham à 12h30.

