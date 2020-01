Jose Mourinho admet que Tottenham a des limites sans blesser Harry Kane après un match nul 0-0 avec Watford

Jose Mourinho a concédé que son équipe de Tottenham avait des «limites» après les avoir vus jouer un match nul et vierge à Watford.

Les Spurs ont été positifs, qui ont gardé leur première feuille blanche loin de chez eux en Premier League pendant plus d’un an.

Mais en l’absence du talisman blessé Harry Kane, ils n’ont tout simplement pas pu trouver le filet, malgré le fait qu’il ait probablement nommé le line-up le plus offensif.

Gedson Fernandes a signé en janvier en deuxième mi-temps pour les Spurs, mais n’a pas pu les aider à gagner à Watford

Il n’y avait pas de milieu de terrain défensif en vue alors que Heung-min Son, Lucas Leiva, Erik Lamela jouait en tête des trois avec Dele Alli, Giovani Lo Celso et Harry Winks derrière eux.

Et les Londoniens du nord semblaient brillants au début du match, avec une passe nette qui laissait souvent les joueurs de Watford perplexes, tout en faisant preuve de ténacité pour regagner le ballon que tout manager aimerait.

Mais sans un leader reconnu pour diriger leur attaque, ils ont eu du mal à transformer toute leur pression en de véritables chances de marquer clairement, n’atteignant que cinq de leurs 17 tirs cadrés.

Tottenham a porté sa chance alors que Paulo Gazzaniga a sauvé le penalty de Troy Deeney alors que Watford augmentait la pression, mais les Spurs sont arrivés à quelques centimètres d’un but gagnant alors que l’effort tardif de Moura jugeait – correctement – de ne pas avoir traversé la technologie de la ligne de but, et cela s’est terminé 0-0.

Watford dégage la ligne pour refuser aux Spurs un but gagnant à Vicarage Road

Et Mourinho a admis après le match que ses joueurs n’auraient pas pu faire beaucoup plus contre le côté obstiné de Nigel Pearson

“C’était un bon match, compétitif”, a expliqué le patron.

«Je pense que nous avons dominé pendant de longues périodes, mais il est impossible de dominer contre Watford pendant 90 minutes. Ils ont également eu des périodes où, avec le football direct, ils sont arrivés dans des positions dangereuses, ils ont créé beaucoup de longues balles et de croix, ce qui est toujours difficile.

«Ce fut une bonne performance de mon équipe avec les limites que nous connaissons.

«Nous essayons de les cacher et essayons d’utiliser le grand potentiel que nous avons dans d’autres domaines en jouant avec une équipe super offensive.

«Nous ne pouvions pas jouer plus offensif que ce que nous avons fait.

Harry Kane a été écarté pendant au moins quatre mois après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure aux ischio-jambiers

«Il était difficile de créer plus [chances], il est si difficile de faire mieux que ce que nous avons fait.

«Nous avons eu nos chances et nous pouvons parler de la dernière décision qui était évidemment la bonne décision de la technologie de la ligne de but… ok, la technologie de la ligne de but est très honnête, elle est précise à 100%, donc oui, c’était un millimètre mais je respecter la technologie de la ligne de but »

On a demandé à Mourinho si le fait qu’il ait joué autant de joueurs attaquants dans son équipe, mais qu’il ne pouvait toujours pas marquer, avait renforcé sa main dans les négociations qu’il avait avec le club sur un éventuel transfert ce mois-ci.

Le manager aimerait sûrement un nouveau leader avec Kane exclu jusqu’en avril au moins, mais il a seulement insisté sur le fait qu’il était satisfait des efforts de ses joueurs actuels.

“Je m’amuse beaucoup à travailler avec ces gars-là”, a ajouté le patron.

“C’est avec le sourire que je vois Lamela arriver et c’est avec le sourire que je vois Lo Celso venir, alors nous continuons.”

Écoutez l’interview d’après-match de talkSPORT avec Jose Mourinho ci-dessus

