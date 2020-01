Jose Mourinho dit que Christian Eriksen peut quitter Tottenham avec fierté au milieu des liaisons de transfert vers l’Inter Milan en janvier

Jose Mourinho a déclaré que Christian Eriksen pouvait quitter Tottenham la tête haute, au milieu des informations faisant état d’un transfert en janvier à l’Internazionale.

Le patron a soutenu l’as danois Eriksen après avoir reçu des huées de la part de supporters lors des derniers matchs, et a insisté sur le fait que le meneur de jeu avait «tout donné» pour les Spurs.

Eriksen avait l’air de dire ses adieux à la fin de la défaite des Spurs à Liverpool

La carrière de l’international danois dans le nord de Londres devrait prendre fin à la fin de son contrat cet été, bien qu’il puisse partir ce mois-ci si un club est prêt à débourser de l’argent.

Et les rapports en Italie suggèrent qu’Eriksen a accepté un accord pour rejoindre l’Inter dans la fenêtre de transfert de janvier, plutôt que d’attendre la fin de la saison.

Cela pourrait signifier que sa sortie dans la victoire de replay de la FA Cup contre Middlesbrough pourrait avoir été son apparition d’adieu sous un maillot de Tottenham.

Malgré près de sept ans de brillants services aux Spurs, sa relation avec les fans a récemment tourné au vinaigre.

Il a été hué contre Liverpool le week-end dernier et a de nouveau été raillé avant le coup d’envoi de la reprise de Boro, où les buts de Giovani Lo Celso et Erik Lamela ont organisé une rencontre de quatrième ronde avec Southampton.

Mais Mourinho dit qu’Eriksen devrait être fier de son passage dans le nord de Londres.

«Il a très bien joué. J’ai très bien joué, très professionnel, c’est ce que j’attends de lui », a déclaré Mourinho à propos de la démonstration d’Eriksen contre Boro.

Adrian Durham défend Christian Eriksen après que certains fans de Tottenham l’ont hué contre Liverpool

«Si sa décision est de partir, je pense qu’il doit partir la tête haute, s’il donne tout ce qu’il essaie de faire pour l’équipe.

“Les fans, c’est toujours pour respecter, nous devons respecter mais je pense que le garçon l’a fait pour nous aujourd’hui.”

