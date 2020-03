Jose Mourinho dit qu’il «a besoin de plus de certains joueurs» après le match nul de Tottenham à Burnley mais salue «très bien» Eric Dier

Jose Mourinho a salué les efforts de ses joueurs au cours de la seconde moitié du match nul de Tottenham à Burnley.

Cependant, le patron des Spurs a insisté sur le fait qu’il “avait besoin de plus” de certains de ses joueurs en première mi-temps.

. – .

L’équipe de Mourinho n’a pas gagné lors de ses cinq derniers matches

Les Spurs avaient une fiche de 1-0 à Turf Moor lorsque Chris Wood a caché un tir renversé par Hugo Lloris, mais le penalty de Dele Alli en seconde période a sauvé un point pour eux.

S’adressant à Nigel Adderley de talkSPORT après le match, Mourinho a déclaré à propos de la performance au second semestre: «Très bien. Très bien. Burnley est bon, Burnley est fort mais en seconde période, nous étions très forts.

«Nous méritions probablement plus. Nous avons tout essayé jusqu’à la dernière seconde et je suis très content de l’attitude des joueurs.

“Nous n’avions aucun contrôle sur notre milieu de terrain [in the first half]. Nous avons besoin de plus de certains joueurs, plus de responsabilité, plus d’attitude, plus d’intensité, et nous l’avons eu en seconde période avec les changements que j’ai apportés. »

. ou concédants de licence

La pénalité d’Alli a au moins épargné aux Spurs une cinquième défaite d’affilée

Mourinho a effectué cinq changements du côté des Spurs qui ont été battus par Norwich en FA Cup mercredi soir.

Cependant, Eric Dier a gardé sa place sur le côté malgré ses pitreries après le match qui l’a vu grimper dans les gradins et affronter un fan qui aurait insulté son frère.

“Eric Dier a fait une grosse, grosse erreur” – Jamie O’Hara dit qu’Eric Dier a eu tort de confronter le fan après la sortie de la FA Cup

Mais les Portugais ont fait l’éloge de Dier, qui a joué à la fois au milieu de terrain et en défense contre les Clarets.

Mourinho a ajouté: «Je ne l’ai pas vu jouer aussi bien comme il l’a fait au milieu de terrain aujourd’hui. Et encore une fois, au centre-arrière, il jouait très bien.

«Je pense que c’est une question d’estime de soi et de confiance en soi.

«Pour jouer aussi bien en tant que défenseur central, pour augmenter les niveaux de confiance, il va au milieu de terrain et était très, très bon. Très très bien.

“Quand les gens ont posé des questions sur son état d’esprit, je pense qu’ils n’ont pas besoin de le redemander parce que je pense qu’il était très, très bon.”

. ou concédants de licence

Mourinho a suggéré que Dier n’est pas l’un des joueurs dont il a le plus besoin de

Ce n’était pas un bon week-end pour les Spurs puisque Arsenal et Sheffield United, qui sont tous deux rivaux pour terminer dans les places de la Ligue des champions, ont tous deux gagné.

Et si Chelsea a battu Everton dimanche, les Spurs seront à sept points du quatrième. Cependant, la cinquième sera la dernière place de qualification à condition que l’interdiction européenne de Manchester City soit maintenue.

Les Spurs sont toujours en Ligue des champions cette saison, mais doivent combler un déficit d’un but au club allemand RB Leipzig pour atteindre les quarts de finale.

Mourinho admet que son équipe a «des limites» mais a promis que les joueurs «laisseraient tout» sur le terrain lors du match retour.

Il a déclaré: «Mardi, nous allons et nous gagnons ou nous perdons et nous laissons absolument tout là-bas. Pas un morceau d’énergie et de cœur et d’âme.

«Les gens sont fatigués, certaines personnes sont blessées, nous avons des limites… nous savons que nous avons des limites. Ce n’est pas une saison facile.

«L’esprit est fantastique, les garçons l’ont montré à chaque moment difficile. Ils l’ont montré aujourd’hui. »

.