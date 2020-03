Jose Mourinho est le manager pionnier qui a fait les choses à sa manière, a fait des gagnants de Chelsea et a ouvert les yeux de John Terry et Frank Lampard

Indépendamment de ce que certains fans de Tottenham peuvent penser en ce moment, Jose Mourinho a eu l’un des plus grands impacts sur le football des temps modernes.

Comme l’explique John Terry, le capitaine qui a tant gagné en jouant sous lui à Chelsea, il a ouvert de nombreux esprits.

Jose Mourinho est venu, il a vu et conquis le football anglais et a laissé une marque durable, en particulier à Chelsea où il a remporté trois ligues de Premier League, une FA Cup et trois Coupes de la Ligue

“Il a changé ma façon de penser le football”, a expliqué Terry, ajoutant qu’il a été son manager préféré.

Frank Lampard, un autre homme fiable de Chelsea de l’ère Mourinho, a également souligné les techniques qu’il a utilisées pour tirer le meilleur parti des joueurs.

Le milieu de terrain raconte l’histoire de starkers debout sous la douche lorsque Mourinho, qui venait d’être nommé nouveau patron de Chelsea en 2004, est entré et l’a regardé droit dans les yeux.

“” D’accord, patron? “Ai-je demandé en me demandant ce que j’avais fait pour inviter un public. “Vous êtes le meilleur joueur du monde”, a-t-il déclaré sans ciller. “

Sous Mourinho, l’actuel manager de Chelsea, Frank Lampard, est devenu l’un des joueurs les plus importants et l’un des meilleurs milieux de terrain du monde.

Lampard ne savait pas trop comment accepter le compliment, comme il l’a expliqué dans son autobiographie.

«J’étais légèrement confuse et complètement nue. Parlez de vous sentir vulnérable. “Vous”, a-t-il dit avec plus de force, “vous êtes le meilleur joueur du monde”, “mais a ajouté qu’il devait le prouver en remportant des trophées.

«Je savais que je n’étais pas le meilleur joueur du monde, mais je savais aussi ce qu’il voulait dire. Je me sentais un peu gêné. Je voulais sortir de la douche et sortir de la conversation aussi vite que possible. Il m’avait élevé à un nouveau niveau. J’ai ressenti une énorme poussée de confiance. Je marchais dans les airs pour le reste de la journée. »

Si vous n’étiez pas au courant de Mourinho avant qu’il ne rejoigne Chelsea, vous l’avez certainement fait par la suite.

Il était ce jeune parvenu qui a couru le long du terrain d’Old Trafford pour célébrer un but de Porto devant Fergie.

Et en ce qui concerne une introduction au football anglais, il est peu probable que Mourinho soit oublié de si tôt.

Chelsea était proche de la grandeur au moment de son arrivée, ayant réussi dans les compétitions de coupe lors des saisons précédentes.

Ils avaient juste besoin de quelqu’un pour les amener à ce niveau suivant. Il était là – l’homme qui a guidé Porto vers la gloire de la Ligue des champions.

Assis lors d’une conférence de presse après son arrivée à Stamford Bridge en 2004, il a déclaré à la nation: “Nous avons les meilleurs joueurs et, désolé si je suis arrogant, nous avons un top manager. Je vous en prie, ne m’appelez pas arrogant, mais je suis champion d’Europe et je pense que je suis spécial. “

De toute évidence, il était quelque chose d’un peu différent. Il avait battu Manchester United lors de son premier match et avait décerné à Chelsea un premier titre de champion depuis 50 ans.

Lampard et Terry étaient les piliers de Chelsea de Mourinho et le capitaine dit que la formation était révolutionnaire sous lui

Il les avait rendus formidables. “Il a été le premier à venir révolutionner les choses à Chelsea”, a déclaré Terry.

“Mourinho était très en avance sur les autres managers”, a ajouté Deco, qui a joué dans son équipe de Porto qui a tout conquis.

«Il a apporté aux joueurs portugais une mentalité qui n’existait pas, qui croyait pouvoir gagner des choses importantes.

«Et en plus de cela, ses séances d’entraînement, la vision qu’il avait, l’analyse du jeu et l’analyse de l’adversaire. Alors oui, c’était très bien d’avoir Mourinho au début de sa carrière – il avait tellement de choses à enseigner, et nous avons aussi beaucoup appris. »

Mourinho était au rez-de-chaussée lors de la construction de la maison qui est Barcelone, mais son style de jeu n’est pas ce que vous attendez de Lionel Messi et co. mais il a apporté d’énormes résultats

Terry est d’accord avec son ancien coéquipier et a souligné un exercice d’entraînement de pré-saison simple, mais complètement différent.

«La première chose qu’il a dite a été de sortir les balles. Et pour notre génération, c’était inouï de sortir des ballons de football lors de la première session de pré-saison.

«Il a dit que vous ne voyez jamais un pianiste courir autour d’un piano, vous voyez un pianiste travailler sur le piano. Mais nous avons probablement parcouru plus de distance avec le ballon que nous ne l’aurions fait sans lui! Psychologiquement, il nous avait. “

Et ça a duré. On peut affirmer que la mentalité gagnante à Chelsea est maintenant le résultat direct de Mourinho.

Ils ont finalement remporté le trophée tant convoité de la Ligue des champions et continuent de défier les meilleurs d’Europe.

Mourinho est un gagnant et change la mentalité des joueurs pour croire qu’ils peuvent battre n’importe qui dans le monde et les transformer en gagnants

Il y a laissé sa marque, il a laissé sa marque en Italie où il a guidé l’Inter vers les triples, dont une deuxième victoire en Ligue des champions.

Il a laissé sa marque au Real Madrid, à Chelsea et à Man United où, malgré de nombreuses critiques, il a remporté la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue.

Même s’il était à Barcelone lorsque les bases de la meilleure équipe de football ont été posées, il a joué le jeu à sa manière. Et cela a fonctionné.

Avec 22 trophées, dont des titres de champion dans quatre pays différents, il ne fait aucun doute que Mourinho est l’un des changeurs de football.

