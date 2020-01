Jose Mourinho laisse entendre que Harry Kane, blessé, pourrait rater la campagne d’Angleterre 2020

Jose Mourinho a laissé entendre qu’Harry Kane pourrait rater la campagne d’Angleterre 2020 en raison d’une blessure.

Le joueur de 26 ans a subi une intervention chirurgicale sur une blessure aux ischio-jambiers samedi après avoir rompu un tendon lors de la défaite du jour de l’an des Spurs à Southampton.

. ou concédants de licence

Harry Kane sera un énorme raté pour Tottenham

Il devrait reprendre sa formation en première équipe en avril, mais les récents commentaires de Mourinho ont mis en doute un retour de trois mois.

Lorsqu’on lui a demandé une mise à jour sur le retour de Kane lundi, Mourinho a suggéré qu’il pourrait y avoir un doute quant à sa disponibilité pour l’Euro 2020.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Manchester United vs Wolves (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Fulham vs Middlesbrough (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Watford vs Tottenham (samedi, 12h30) – talkSPORT

Arsenal vs Burnley (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Newcastle vs Chelsea (samedi, 17h30) – talkSPORT

Il a dit: “Nous n’avons pas de nouvelles sur Harry et si vous me demandez à chaque fois que nous venons ici, la réponse sera la même.

“Nous nous attendons à ce qu’il soit absent jusqu’à, je ne sais pas, mi-avril, fin avril, mai, la saison prochaine, je ne sais pas.

“Je n’ai aucune mise à jour sur Harry.”

potins

Transfert des actualités en direct: Fernandes subit Spurs Medical et Man United à 65 millions de livres sterling

sous-évalué

Aguero serait mieux noté s’il jouait pour Liverpool ou Man United – Murphy

Oups

Sunderland supprime un tweet controversé annonçant la signature de l’ancien attaquant des Rangers

descendu

Tottenham a régressé sous Mourinho, selon l’ancien défenseur de Liverpool

dernier

Man United News: Fernandes comparé à la légende avec la conclusion d’un accord, une statistique étonnante de Lindelof

DERNIER

Nouvelles sur le transfert d’Arsenal en direct: les artilleurs confirment l’accord de prêt, Arteta donne une mise à jour à Nketiah

surprise

Fergie 4ème, Klopp 3ème … Warnock choisit ses cinq plus grands managers de Premier League

louange

La légende de la villa soutient Grealish au plus haut niveau – “ Il entre dans le camp Man United ”

parler de papier

Chelsea demande un as pour le PL, Man United se rapproche de la signature de 65 millions de livres sterling, selon Eriksen

DERNIER

Liverpool: la star des Reds “ souhaiterait la bienvenue à Mbappe ”, prête le défenseur

Kane était le meilleur buteur des éliminatoires de l’Euro 2020 avec 12 buts et il a remporté le Golden Boot de la Coupe du monde 2018 avec six frappes.

Le tournoi des Lions Euro 2020 débutera contre la Croatie le 14 juin.

De son lit d’hôpital, Kane a tweeté que son opération s’était «très bien» déroulée.

.