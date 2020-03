“Jose Mourinho n’est plus un challenger, ses trophées sont du passé” – Tony Cascarino lors de la dernière attaque contre le patron de Tottenham

Tony Cascarino a eu un autre pop à Jose Mourinho et affirme que Tottenham est allé en arrière depuis sa nomination en tant que manager.

L’ancien attaquant de Chelsea a fait entendre sa voix à l’égard de Mourinho, déclarant précédemment à talkSPORT qu’il pensait que «le spécial» avait été laissé comme entraîneur.

Les Spurs ont subi trois défaites consécutives dans toutes les compétitions, ce qui a soulevé la question de savoir si les Portugais ont réellement apporté des améliorations significatives depuis leur remplacement du Mauricio Pochettino limogé en novembre dernier.

Jose Mourinho a admis qu’il ne note pas les quatre meilleures chances de Tottenham après leur récent plongeon

De nombreux fans et experts ont défendu le patron expérimenté, qui n’a pas été victime des meilleurs attaquants Harry Kane et Heung-min Son à cause de blessures lors de récents matchs, tandis que l’entraîneur s’est plaint que son équipe n’est pas assez forte pour concourir sans eux.

Mais Cascarino pense que Mourinho – bien connu pour ses jeux d’esprit – «tire la laine sur les yeux de tout le monde» avec ses commentaires et essaie délibérément de freiner les attentes et de dissimuler ses propres difficultés en tant qu’entraîneur.

S’exprimant avant le choc du cinquième tour de la FA Cup de Tottenham contre Norwich – qui est en direct sur talkSPORT 2 mercredi – Cascarino a déclaré: “La forme des Spurs a été choquante.

«Même leurs deux victoires contre Southampton et Man City, ils étaient par hasard à certains égards.

“Ne nous leurrons pas, ce n’était pas une masterclass de coaching, les Spurs s’en sont sortis; Man City aurait facilement pu gagner, et Southampton également.

“Les fans de Tottenham ne sont pas trompés; ils savent que leur équipe joue très mal et Mourinho essaie de tirer la laine sur les yeux de tout le monde pour savoir où ils sont.

«Cette équipe a reculé, je pense.

Les fans de Tottenham ne profitent pas de la vie sous Jose Mourinho – Tout ce que le club a fait sous Poch a été ruiné!

“Oui, ils peuvent dire,” nous n’avons pas de Kane et nous n’avons pas de Fils “, mais ils ont joué comme une équipe de ligue inférieure jouant contre une équipe d’élite. Ils sont tellement pragmatiques et défensifs et ont joué tant de longues balles. “

Après le choc de la Coupe de mercredi, le prochain test de Tottenham est un voyage en Premier League à Burnley, avant le match retour de leur huitième de finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig, où ils suivront les Allemands 1-0.

Mais Cascarino ne s’attend pas à ce que les Spurs concourent pour l’un ou l’autre trophée tant que Mourinho est en charge, répétant son affirmation selon laquelle le manager a été éclipsé par des entraîneurs plus jeunes.

“Je ne vois plus Jose comme un manager exigeant”, a ajouté le spécialiste de talkSPORT.

«J’ai toujours été très prudent avec les mots que j’ai choisis et ce que j’ai dit à propos de Jose, car il pouvait vous faire manger une humble tarte, mais je ne le ressens plus.

«Je ne pense pas que Jose va me surprendre. Je pense qu’il y a de jeunes managers qui entrent dans le jeu et Mourinho a été laissé de côté.

Jose Mourinho a du mal à renverser les performances de Tottenham depuis son arrivée en tant que manager

“Oui, il a eu beaucoup de succès et il a tous les trophées, mais c’est dans le passé – ce n’est pas aujourd’hui. Aujourd’hui, il a une équipe de Spurs très moyenne et il ne les améliore pas.

«Ils ont perdu contre les Wolves ce week-end, et si vous pensiez qui serait le meilleur manager pour les cinq prochaines années, oubliez le passé, qui auriez-vous, Nuno ou Mourinho?

«Je regarde Nuno et je regarde Jose et je sais lequel gagnera un trophée ensuite.»

