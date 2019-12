Jose Mourinho se dit “ 100% à Tottenham '' avant l'épreuve de force de Premier League avec l'ancien club de Chelsea

Jose Mourinho insiste sur le fait qu'il est «à 100% Tottenham» alors qu'il se prépare à affronter l'ancien club de Chelsea dans un affrontement festif en Premier League ce week-end.

Mourinho a profité de deux sorts mémorables chargés de trophées à Stamford Bridge, mais dit qu'il se concentre uniquement sur ses employeurs actuels, qui se joindront au top quatre à Noël avec la victoire sur leurs rivaux de la Ligue des champions dimanche.

.

Jose Mourinho a connu un excellent début de vie en tant que patron de Tottenham

«Pour moi, c'est un jeu. Je suis à 100% Tottenham, à 100% mon club toujours, toute ma carrière », a-t-il déclaré.

«Pas de place du tout pour mes anciens clubs. Je leur ai tout donné. Tout. Je n'ai rien gardé.

«J'ai tout donné, mais ce sont mes anciens clubs. Je donne tout à mon club – mon club est Tottenham.

«C'est tellement facile pour moi de jouer à ce jeu. Difficile en raison de la qualité de Chelsea mais pas difficile d'un point de vue émotionnel. "

Mourinho se heurtera à un visage familier dans la pirogue de l'opposition sous la forme de Frank Lampard, l'un des acteurs clés de ses deux règnes dans l'ouest de Londres.

Le Portugais dit qu'il y aura un gros câlin en attendant son ancien milieu de terrain, mais qu'il ne l'invitera pas pour un verre d'après-match.

"Je ne le pense pas parce que notre stade est construit de la même manière que notre bureau est complètement à l'intérieur de notre siège privé", a expliqué Mourinho.

"Jusqu'à présent, je n'ai invité aucun manager à y aller et je ne pense pas que je vais le faire avec Frank.

"Mais comme je le disais, un gros câlin avant le match et un autre après le match, c'est sûr indépendamment des résultats et qui est content.

«Je pense que nos sentiments seront éternels. Je lui serai toujours reconnaissant pour ce qu'il m'a donné en tant que joueur.

«Rien ne va changer cela. J'adore le mec, je l'aimerai toujours. J'espère qu'il perd dimanche. »

.

Mourinho a déjà goûté à la défaite en tant que manager contre Frank Lampard lorsque ce dernier était en charge de Derby la saison dernière

Le fait que les Spurs puissent dépasser Chelsea dans le tableau témoigne de séries de formes contrastées, car les Spurs ont remporté quatre de leurs cinq matches de championnat sous Mourinho, tandis que Chelsea a perdu quatre sur cinq.

Cela a permis aux Spurs de réduire le déficit de 12 points à seulement trois avant dimanche après-midi.

"En termes de position, je suis en avance sur ce à quoi je m'attendais", a-t-il ajouté.

«Vous dépendez toujours des résultats de vos adversaires. Et je ne pouvais pas imaginer et contrôler que Chelsea et Arsenal avaient perdu quelques matchs.

«Le seul contrôle que nous avions était de battre les Loups, qui étaient devant nous et maintenant ils sont derrière. À part une forme que nous ne pouvions pas contrôler.

«Quand nous sommes arrivés, nous étions à 12 points de distance, nous étions plus près du bas que du haut.

«Mais bien sûr, nous savions où nous appartenons et nous savions que c'était une question de temps pour quitter cette position horrible et pour avoir une approche.

«Nous savons que nous pouvons terminer cette année dans le top quatre, mais la fin de l'année n'est pas importante. La fin de saison est importante.

«Ce n'est pas seulement entre nous et Chelsea. Manchester United est impliqué, les Wolves sont impliqués, il y a beaucoup d'équipes impliquées dans ce top quatre, dans le top six.

«Chaque point est crucial; chaque match est un gros match. "

