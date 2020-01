José Mourinho sur Lo Celso: “Il l’a mérité et continuera ici”

Le sélectionneur portugais, très satisfait de l’évolution du milieu de terrain depuis son arrivée au Tottenham, a réaffirmé que les «Spurs» avaient l’intention d’exercer l’option d’achat qu’ils avaient convenue avec Betis pour Giovani Lo Celso. Ce que Mourinho n’a pas précisé, c’est si son équipe l’exercera sur le marché d’hiver, qu’il rapporterait 32 millions euros à l’équipe andalouse, ou si ce sera en été en échange de 40.

“Je pense qu’il mérite cette décision. Cela permet au club de rendre l’option efficace. Lo Celso a énormément évolué depuis que je suis l’entraîneur ici. Il a forcé cette élection au club lui-même. Il l’a mérité et continuera ici», Étaient les paroles de José Mourinho.

Dans la même lignée que l’entraîneur de Tottenham, Harry fait un clin d’œil, compagnon de Giovani Lo Celso, a déclaré à propos de l’Argentin: «Il a très bien fait. Il commence à montrer sa qualité maintenant et je pense qu’il joue dans la position préférée, qui est probablement un peu plus au milieu du terrain, mais il a vraiment bien fait. “

Mourinho avait déjà confirmé que Tottenham signerait Lo Celso al Betis

«Il y a des missions pour les situations d’urgence et d’autres dans lesquelles l’objectif est de contrôler l’avenir du joueur sans avoir à faire face à de nouvelles négociations. Je pense que Giovani restera avec nous“, A déclaré le Portugais lors de la conférence de presse avant le match qui a confronté son équipe à la Watford.

Le Betis est convaincu que Tottenham de Mourinho signe Lo Celso sur le marché d’hiver

Comme nous l’avons dit à OKDIARIO, c’était récemment Ángel Haro, président de l’équipe andalouse, qui a été interrogé par le milieu de terrain a déclaré: «Nous n’avons aucune nouvelle sur la possibilité d’exercer l’option d’achat. On comprend qu’il va l’exercer (maintenant) car s’il n’est pas beaucoup taxé s’il doit l’exercer en juinet peut devoir le faire de manière obligatoire. Sinon, ce sera un joueur qui viendra, ravi, et nous l’aurons ici dans le club. »