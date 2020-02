Jose Mourinho taquine Heung-min Son, Jadon Sancho marque à nouveau, le but de l’équipe d’Arsenal et plus de choses que nous avons adorées

La nouvelle de l’interdiction de football européen de Man City pendant deux saisons a dominé le monde du sport ce week-end.

Les citoyens ont été punis pour avoir commis des infractions au règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier.

Cependant, il y avait encore beaucoup d’actions mémorables à suivre et talkSPORT.com choisit les meilleurs morceaux ci-dessous…

Jose Mourinho taquine le fils de Heung-min

Son était le héros de Tottenham alors que son but à la 94e minute a assuré une victoire 3-2 à son équipe contre Aston Villa.

Cette victoire a renforcé les espoirs de la Ligue des champions des Spurs en les plaçant au cinquième rang du classement, à un point seulement de Chelsea, qui affrontera Manchester United lundi.

Son, qui a également marqué un rebond de son propre penalty manqué en première mi-temps, avait d’autres chances de gagner le match, mais a été refusé par Pepe Reina à deux reprises.

Alors que l’attaquant sud-coréen parlait à l’équipe des médias de Tottenham, Mourinho a interrompu l’interview en demandant: “Vous parlez des buts qu’il a marqués ou des buts qu’il a ratés?”

L’impact instantané de Mario Pasalic pour Atalanta

Les sous-marins Impact ne viennent pas beaucoup mieux que celui-ci…

Avec le niveau de jeu à 1-1, Pasalic de l’Atalanta a été présenté comme un remplaçant à la 59e minute contre la Roma.

Et après avoir été sur le terrain pendant seulement 13 SECONDES, le joueur de Chelsea a marqué avec ses deux premières touches alors qu’il bouclait un magnifique tir devant Pau Lopez.

C’était le but vainqueur du match alors que l’Atalanta, quatrième, a étendu l’écart entre ses rivaux et la Roma à six points.

🔄 58:33 – Pašalić entre en jeu

😱 58:46: Pašalić le fait avec sa première touche!

🔵⚫ Impact instantané et Atalanta a inversé la tendance pic.twitter.com/TTAEKNpTjw

– Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 15 février 2020

Jadon Sancho marque à nouveau

Sancho a marqué son 13e but en Bundesliga avec style alors que Dortmund battait l’Eintracht Frankfurt 4-0.

Le joueur de 19 ans, qui a également inscrit 13 passes décisives en championnat ce trimestre, a doublé l’avance de son équipe lorsque son faux tir a brutalement envoyé David Abraham au sol, avant de mettre le ballon en toute confiance dans le fond du filet.

La forme de Sancho ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui est une bonne nouvelle pour l’Angleterre avant l’Euro 2020.

À plus! 👋

Clinique et composé de Jadon Sancho 🔥

1️⃣3️⃣ buts en championnat cette saison. Son meilleur décompte en une seule saison! pic.twitter.com/R8vJpiEFLV

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 14 février 2020

Compétence de Roberto Firmino

Firmino a peut-être raté un gardien tard dans la victoire 1-0 de Liverpool sur Norwich, cependant, un morceau d’habileté audacieuse en première mi-temps a attiré l’attention.

L’attaquant brésilien a produit une passe sublime sans coup sûr pour Gini Wijnaldum alors que le Néerlandais pénétrait dans la surface.

C’était juste un autre rappel de la fluidité de Firmino.

Le retour d’Abel Ramos contre Bryant Perrella

Abel Ramos a réussi une superbe victoire par KO contre Bryant Perrella avec seulement trois secondes à jouer dans la ronde finale.

Perrella, qui a marché sur le ring en costume, a dominé la majorité du combat en dix rounds et menait 87-84, 88-83, 88-83 sur les tableaux de bord des trois juges après neuf.

Cependant, Ramos a frappé l’Américain avec un superbe uppercut pour remporter le combat.

But d’équipe d’Arsenal

Arsenal a remporté une victoire 4-0 sur Newcastle pour offrir à Mikel Arteta sa deuxième victoire en Premier League en tant qu’entraîneur-chef des Gunners.

Les frappes en seconde période de Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe, Mesut Ozil et Alexandre Lacazette ont maintenu le début invaincu d’Arsenal jusqu’en 2020.

Mais c’est le but d’Ozil, son premier de la saison, qui a fait parler le plus de monde.

Il y a eu 35 passes dans la préparation du but avec les 11 joueurs d’Arsenal impliqués dans le jeu.

Arteta commence à marquer sa marque de son côté.

35 – Il y a eu 35 passes dans la préparation du but de Mesut Özil contre Newcastle, ce qui fait 10 passes de plus que tout but marqué en Premier League cette saison, avec les 11 joueurs de @Arsenal impliqués au moins une fois. Mikel. pic.twitter.com/9p2I09HMJP

– OptaJoe (@OptaJoe) 16 février 2020

La fureur du compte Twitter de Nottingham Forest

Les fans et le personnel de Nottingham Forest n’aiment pas l’arbitre Keith Stroud pour le moment.

Après un match nul 2-2 aux Hawthorns, le tweet à plein temps de West Brom disait: «À plein temps aux Hawthorns. Drame tardif alors que Robinson a un objectif très controversé, mais nous terminons une semaine invaincue avec un match nul. »

La citation de Forest a tweeté le message de West Brom et a déclaré: “Ouais parce que l’arbitre était tellement partisan envers nous.”

@NFFC

Forest mis à l’arbitre après leur match nul à West Brom

Les Reds semblaient faire référence à certains incidents du match, notamment un tacle dangereux du capitaine de West Brom Jake Livermore sur Yuri Ribeiro, qui ne lui a même pas valu de réservation.

Avec le niveau de score à 1-1, Forest s’est vu refuser un coup franc alors que Sammy Ameobi a été déclenché par Livermore, et quelques instants plus tard, le tir du milieu de terrain anglais a canalisé Tobias Figueiredo pour donner l’avantage aux Baggies.

Cela ne s’est pas amélioré pour Forest, car ils se sont vu refuser une pénalité lorsque Kyle Bartley a manipulé dans la surface.

De plus, à la 74e minute de Forest, Forest a tweeté que Stroud était «furieux» alors qu’il était «forcé» de donner un carton jaune à Matt Phillips pour un tacle tardif sur Ribeiro.

@NFFC

Forest était furieux contre Stroud

L’équipe médiatique de Forest s’est clairement arraché les cheveux pendant le match, mais au moins Matthew Cash a remporté le match nul avec une égalisation à la 91e minute pour les espoirs de la promotion…

Storm Dennis arrête un but

Le week-end dernier, c’était Storm Ciara, ce week-end, c’était Storm Dennis qui affectait les matchs de football au Royaume-Uni.

Et Storm Dennis a joué un rôle dans un but étrange lors d’un affrontement au Championnat d’Irlande entre Portadown et Queen’s University, qui n’était que l’un des deux matchs de la ligue à recevoir le feu vert.

Adam Salley de Portadown a fui pour célébrer après avoir détourné le ballon devant le gardien de but en première mi-temps.

Cependant, en raison d’une combinaison du vent de la tempête Dennis et de la boue, le ballon s’est arrêté à un mètre de la ligne de but.

Et hilarant, le coéquipier de Salley, Chris Lavery, était sur place pour puiser dans un filet vide.

Salley a ensuite réussi un triplé en seconde période dans une victoire de 7-1.

