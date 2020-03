L’UFC Fight Night 168 présente un combat de titre rare lorsque Joseph Benavidez cherche à gagner la ceinture de poids mouche vacante contre le challenger Deiveson Figueiredo. Vous ne pouvez regarder ce flux UFC que sur ESPN +.

Figueiredo a manqué de poids, ce qui signifie qu’il perdra 30% de son sac à main et ne pourra pas gagner la ceinture même s’il remporte le combat. Benavidez s’est ouvert avec ses réflexions sur le poids manquant de son adversaire de près de trois livres, établissant une excellente conversation avant le combat.

“Il n’allait jamais gagner la ceinture, de toute façon”, a déclaré Benavidez par MMAJunkie.

Il y a aussi un tirage au sort au poids plume des femmes sur cette carte qui mènera probablement à un combat pour le titre contre la championne et leader du livre pour livre Amanda Nunes. Felicia Spencer tentera d’impressionner contre Zarah Fairn après sa difficile décision contre Cris Cyborg lors de l’UFC 240 en juillet. Megan Anderson pourrait également gagner un combat pour le titre contre Nunes si son combat contre Norma Dumont est plus excitant et impressionnant.

Avec tant de choses en jeu, vous ne voudrez pas manquer UFC Fight Night 169. Vous ne pouvez regarder le combat de l’UFC que ce soir sur ESPN +, alors inscrivez-vous maintenant!

Comment regarder UFC Fight Night 169:

Qui: Joseph Benavidez (28-5) contre Deiveson Figueiredo (17-1)

Pour: Ceinture UFC Flyweight

Quand: Samedi 29 février, 17 h 00 HE (préliminaires) – 20 h 00 ET (carte principale)

Où: Chartway Arena, Norfolk, VA

Flux UFC:

UFC Fight Night 169 en direct: Regardez le combat de l’UFC ce soir sur ESPN +.

Carte principale UFC Norfolk (20 h HE)

Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo – Flyweight Title

Felicia Spencer contre Zarah Fairn – Poids plume féminin

Ion Cutelaba contre Magomed Ankalaev – Léger lourd

Megan Anderson c. Norma Dumont – Poids plume féminin

Grant Dawson contre Darrick Minner – poids plume

UFC Norfolk Prelims (17 h HE)

Gabriel Silva contre Kyler Phillips – poids coq

Brendon Allen contre Tom Breese – Poids moyen

Marcin Tybura vs. Serghei Spivac – Poids lourd

Luis Pena contre Steve Garcia – Léger

Jordan Griffin contre TJ Brown – poids plume

Aalon Cruz contre Spike Carlyle – Poids plume

Sean Brady contre Ismail Naurdiev – Poids welter

