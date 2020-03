Joseph Parker explique pourquoi Tyson Fury est le «meilleur poids lourd de notre époque» et QUI aime vraiment la vidéo

Joseph Parker pense que Tyson Fury est le «meilleur poids lourd de notre époque».

Fury est redevenu champion du monde des poids lourds avec une sensationnelle victoire par élimination directe au septième tour contre Deontay Wilder à Las Vegas le mois dernier.

. – .

Parker est un grand admirateur de Fury

Le «Gypsy King» devrait combattre Wilder une troisième fois, cependant, la pandémie de coronavirus a mis cela et le reste du monde sportif en attente.

Mais Parker n’attend rien de moins qu’un triomphe de Fury chaque fois qu’il se produit.

S’adressant à Alan Brazil, Parker a déclaré: «Le premier combat [vs Wilder], Fury a gagné à mon avis mais c’était un match nul comme nous l’avons tous vu. Le deuxième combat, personne ne s’attendait à ce que Fury le mette sur le pied arrière comme il a expliqué qu’il allait le faire.

«Je pense que ce sera le même résultat dans le troisième combat. Je pense que Fury est probablement le meilleur poids lourd de notre époque. Combat [Wladimir] Klitzchko et le détrôner et aussi revenir de tout ce dont il est revenu, battre Wilder et obtenir le titre, c’est incroyable. “

KO COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Parker est devenu une sensation sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine quand il a posté une vidéo de lui recréant la célèbre scène “Dancing Prime Minister” du film Love Actually.

Le Néo-Zélandais a dit qu’il avait fait cela pour remonter le moral pendant une période difficile pour tout le monde et a même plaisanté en disant qu’il pourrait se mettre à danser si sa carrière de boxe ne se déroulait pas comme prévu!

Il a ajouté: «La raison derrière la réalisation de la vidéo était d’abord que j’avais vu le film il y a longtemps, mais cette scène me tenait toujours à cœur.

“Mon compagnon a eu l’idée et a dit” Hé, allons-y “. C’était un peu amusant, mes enfants étaient là et en ont profité.

“Mettre un sourire sur le visage des gens et leur faire rire pendant ces moments et remonter le moral était le but derrière la vidéo.

Vous pouvez dire que Parker a étudié les mouvements de Hugh Grant!

“Si la boxe ne se passe pas bien, je veux passer à la danse!”

Mais que réserve vraiment l’avenir à Parker?

2018 n’a pas été la meilleure année pour l’ancien champion des poids lourds de la WBO car il a subi les deux premières défaites de sa carrière professionnelle – d’abord contre Anthony Joshua avant de perdre dans un concours passionnant contre Dillian Whyte.

Parker a combattu trois fois depuis la défaite de Whyte en juillet 2018, les remportant tous par KO ou KO technique.

.

Les défaites contre Joshua et Whyte sont les seules défaites de Parker dans sa carrière professionnelle

Et Parker a décrit ses plans pour obtenir un autre tir à un titre mondial dès que possible.

Il a déclaré: “Vous savez que j’ai remporté des victoires depuis Anthony Joshua et Dillian Whyte. C’est bien d’obtenir des victoires à votre actif, mais je pense qu’à l’avenir je veux obtenir un titre mondial dès que possible.

“Je n’ai pas eu peur de le dire, je vais combattre les cinq ou dix premiers au monde juste pour me rapprocher d’un titre.”

.