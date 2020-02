Joseph Parker révèle ce qu’il a vu en combat, ce qui lui fait croire à la stratégie de Fury KO

Joseph Parker a divulgué des détails intéressants des séances d’entraînement de Tyson Fury qui lui font croire que le «Gypsy King» tentera d’éliminer Deontay Wilder dans leur revanche.

Les poids lourds se réuniront à nouveau samedi soir, en direct sur talkSPORT, avec la sagesse conventionnelle s’attendant à une victoire de Wilder KO ou de points Fury.

Joseph Parker – Instagram

Parker a pu voir Fury se battre dans le gymnase

DES AVIS

Wilder vs Fury 2: prévisions du monde de la boxe, y compris Pacquiao, Froch, BJS

ARRÊTÉ

Rencontrez la brute russe Evgeny Romanov, le seul homme à assommer Deontay Wilder

L’INITIÉ

“Je n’ai jamais été aussi confiant en Tyson” – Inside the Gypsy King’s camp

DOUTE

Dillian Whyte réplique à Fury “en parlant de bêtises absolues” en affirmant qu’il sera KO Wilder

AFFICHER L’HEURE

Tyson Fury laisse entendre des allusions sur le ring sensationnel pour le match revanche de Deontay Wilder

L’ENTRAÎNEUR

Le premier entraîneur de Tyson Fury sur la façon dont il savait que Brit allait devenir un champion du monde

choc

Tyson Fury vs Deontay Wilder 2 date, heure de début au Royaume-Uni et ce qui a été dit jusqu’à présent

DEUXIÈME PARTIE

Floyd Mayweather affirme qu’il a choisi de ne pas KO McGregor tôt pour qu’ils puissent avoir un match revanche

RÉPONSE

Ben Davison réplique à la «critique injuste» du père de Tyson, John Fury

GUERRE MENTALE

Johnny Nelson explique pourquoi Fury devrait mettre Wilder «en colère» pour gagner le match revanche

Cependant, tout au long de la montée en puissance, le Britannique a été catégorique: il recherchera un KO pour tuer toute chance d’une autre décision controversée.

L’ancien champion des poids lourds de la WBO, Joseph Parker, s’entraîne souvent à Las Vegas avec Fury et a maintenant révélé des informations intéressantes de la salle de gym.

Parker a déclaré à VegasInsider: «Tyson a entraîné Guido [Vianello] au début de son camp et j’étais là à les encourager tous les deux.

«Je les ai vus faire de nombreuses rondes dans le gymnase dans cette accumulation et il a l’air bien.

.

Fury promet un KO samedi soir

«La raison pour laquelle je dis qu’il va mettre plus de pression, c’est que je l’ai vu au camp.

«En avançant, en arrière, en avant dans son mouvement, il semble qu’il met en œuvre ce qu’il dit qu’il va faire, ce qui va se manifester, lancer plus de coups de poing, être plus agressif.

“Je pense que Tyson va essayer d’éliminer Wilder à un certain stade du combat, c’est sûr.”

. – .

Le titre des poids lourds WBC est en jeu

Interrogé sur une prédiction finale, Parker a déclaré: «J’adore la façon dont tout le monde a une opinion différente sur ce combat.

«Ça va être incroyable et excitant à regarder. Nous connaissons tous les raisons pour lesquelles le premier était si controversé et serré.

“Vous ne pouvez pas simplement marcher et intimider Wilder, il a prouvé qu’il avait un bon menton et l’un des plus gros coups de poing au monde. Entendant des histoires de son camp, il est un gars talentueux.

«Cela étant dit – et je me trompe peut-être – mais je crois que Fury peut le retirer par l’approche qu’il a dit qu’il ferait pour mettre plus de pression et la lui porter. Je crois que la capacité de boxe bat le pouvoir. “

.