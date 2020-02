Josh Norman est à Washington. Est-ce qu’une autre équipe le voudra?

Le blog en direct de l’intersaison du Ringer gardera une trace des offres, des transactions, des coupures, des rumeurs, des prévisions et de tout ce que vous devez savoir sur la libre agence et le brouillon. Revenez pour les dernières nouvelles de la ligue à la fois avant la soi-disant période de falsification légale (qui commence le lundi 16 mars) et après que les joueurs puissent commencer à signer (mercredi 18 mars).

Qui veut un demi de coin de 32 ans en déclin?

14 février, 10 h 34 PT

Justin Sayles: Vous pouvez mettre au lit l’idée que le nouvel entraîneur-chef de Washington, Ron Rivera, peut rajeunir la carrière de Josh Norman.

Selon Mike Garafolo du NFL Network, l’équipe libère le cornerback après quatre saisons largement décevantes. Cette décision permet à Norman de signer avec une autre équipe à partir de maintenant, avant le début de la gratuité à la mi-mars. La question est la suivante: une équipe sera-t-elle sur le marché pour un arrière défensif de 32 ans à cinq ans de sa seule apparence All-Pro?

Norman a signé avec Washington en 2016 dans des circonstances dramatiques: il avait éclaté en Caroline la saison précédente, émergeant en tant que leader dans une équipe qui avait une fiche de 15-1 et avait fait le Super Bowl. Le directeur général des Panthers, Dave Gettleman, a marqué Norman, mais l’a rapidement retiré après que les négociations sur un accord à long terme se soient interrompues. Deux jours plus tard, Norman a signé un contrat de 75 millions de dollars sur cinq ans avec Washington, ce qui en faisait à l’époque le demi de coin le mieux payé de l’histoire de la ligue.

Cette décision ne s’est pas avérée être un désastre de style Albert Haynesworth, mais Washington n’a guère eu ce pour quoi il a payé. Norman n’a eu que sept interceptions en quatre ans et n’a jamais été classé plus haut que non. 33 dans les notes de coin de Pro Football Focus. En 2019, quand il a commencé huit matchs après avoir été mis hors jeu à la mi-saison, il est arrivé non. 191. Alors que Norman se débattait, Washington en faisait autant: l’équipe a remporté le NFC East l’année avant son arrivée, mais n’a pas pu revenir en séries depuis. En 2019, Washington a terminé 3-13 et 24e dans le DVOA défensif des footballeurs. Il n’y avait tout simplement aucun moyen pour l’équipe de payer à Norman les 12 millions de dollars qui lui étaient dus pour 2020.

Alors que Norman semblait penser que Rivera pourrait changer la culture créée par le propriétaire Dan Snyder et l’ancien président de l’équipe Bruce Allen, il devra regarder ce processus se dérouler de loin. (Pour le moment, il ne semble pas trop gêné.) Mais où Norman pourrait-il atterrir? Des cornerbacks tels que Joe Haden et Richard Sherman ont eu des résurgences en fin de carrière après des changements de décor, mais les deux sont plus jeunes que Norman et ont des antécédents plus cohérents avant de se séparer de leur ancien employeur. Il y a certainement beaucoup d’équipes nécessiteuses de DB là-bas – les Eagles, les Cowboys, les Vikings, les Chefs et les Lions me viennent immédiatement à l’esprit – mais avec des images comme celles-ci probablement gravées dans leur esprit, il peut être difficile pour Norman d’avoir la chance de rajeunir sa carrière n’importe où.

Les Lions disent qu’ils n’échangent pas Matthew Stafford. Mais ils pourraient créer un projet de chaos.

13 février, 10 h 56, heure du Pacifique

Danny Heifetz: Les Lions n’échangent pas Matthew Stafford, du moins selon les Lions.

Jeudi, le directeur général Bob Quinn a rapidement abattu un rapport d’une station de télévision de Detroit selon lequel les Lions tentaient de déplacer le vétéran de 11 ans. Ce serait certainement la bonne décision de conserver Stafford – avant de sortir avec des os cassés dans le dos en novembre, il jouait aussi bien que jamais. La propriété des Lions a donné à Quinn et à l’entraîneur-chef Matt Patricia le mandat de concourir pour une place en séries éliminatoires en 2020, et le meilleur pari de l’équipe pour le faire est avec Stafford sous le centre.

Alors que les nouvelles de jeudi ne représenteront probablement guère plus que du bruit, elles ont souligné ce qui pourrait être l’un des plus grands scénarios de cette intersaison: les Lions détiennent le troisième choix en avril et sont la clé du déroulement du reste du repêchage.

Joe Burrow de LSU semble presque assuré d’être le choix des Bengals de Cincinnati à aucun. 1, et Washington serait négligent de ne pas sélectionner l’ailier défensif de l’Ohio Chase Young au no. 2. Mais rien n’indique ce que Détroit pourrait faire. Les Lions pourraient ajouter le troisième meilleur joueur sur leur plateau, qui pourrait être le secondeur polyvalent de Clemson Isaiah Simmons, le demi de coin de l’Ohio Jeff Okudah, ou l’un des autres meilleurs espoirs. Ou ils pourraient être plus avisés de faire un échange. Les Dolphins, Chargers, Panthers, Jaguars, Raiders et Colts sont tous dans le top 13 et pourraient chercher à échanger contre un quart-arrière de franchise. Si plusieurs équipes manifestent leur intérêt pour le no. 3 choix, les Lions pourraient accueillir une guerre d’enchères.

La façon dont les équipes ont faim pour les nouveaux quarts dépend de deux choses: la façon dont l’agence libre se détache et la façon dont les équipes sont excitées par rapport aux autres meilleurs quarts de la classe de repêchage de cette année. Nous ne savons pas où Tom Brady et Cam Newton – ou même Jameis Winston ou Ryan Fitzpatrick – finiront maintenant, mais les chaises musicales s’installeront principalement avant avril. Au moment où les équipes commencent à rédiger, nous pouvons nous attendre à ce qu’au moins quelques-unes des 13 meilleures équipes soient toujours à la recherche de quarts-arrière, et à partir de là, cela dépend si elles sont passionnées par leurs options: Tua Tagovailoa de l’Université de l’Alabama et Justin Herbert de l’Oregon.

Tagovailoa a eu l’une des carrières de passage les plus efficaces de l’histoire du football universitaire et serait au rang de Burrow en tant que perspective sinon pour une blessure à la hanche qui a prématurément mis fin à sa dernière saison universitaire. Sa fracture de la hanche a guéri et il sera probablement en mesure de participer à nouveau à des exercices en mars, selon Ian Rapoport de NFL Network. La hanche de Tagovailoa sera examinée par plusieurs médecins de l’équipe de la NFL lors de la réunion du scoutisme en février. Ces informations médicales ne sont pas publiques, donc nous ne saurons probablement pas à quel point Tagovailoa est proche de 100%. Nous savons que s’il est proche, plusieurs équipes le voudront. Et cette liste pourrait même inclure les Lions, malgré ce que dit Bob Quinn.

Quel genre de marché y aura-t-il pour Andy Dalton?

12 février, 12 h 48 PT

Sayles: Les Bengals travailleraient avec Andy Dalton sur un échange, selon Ian Rapoport du NFL Network, une décision attendue depuis que Cincinnati a obtenu le non. 1 choix et la chance de sélectionner son prochain quart-arrière de franchise dans le repêchage d’avril. Mais quel genre de marché va se développer pour le vétéran de neuf ans?

L’année 2019 de Dalton n’a probablement pas fait grand-chose pour inspirer confiance à ses prétendants potentiels. Il a été placé au banc à la mi-saison, et quand il a joué, il n’avait pas l’air bien. En 13 départs, il a affiché la note de passeur la plus basse de sa carrière et son pire pourcentage d’achèvement depuis sa saison recrue. Parmi les joueurs qualifiés, il a affiché le troisième pire QBR, terminant devant juste Kyle Allen et Mason Rudolph, deux quart-arrière suppléants qui ont été poussés dans des rôles de départ après des blessures aux hommes devant eux.

Mais Dalton, que les Bengals ont repêché au deuxième tour en 2011, jouait pour un entraîneur-chef de première année dans une équipe moribonde qui a perdu son meilleur alignement en raison d’une blessure à la cheville de pré-saison. Il n’était pas génial, mais il n’était peut-être pas le plus gros problème à Cincinnati. Comme l’a écrit mon collègue Robert Mays en octobre, le jeu de Dalton n’a pas beaucoup varié au cours de sa carrière – il a été à la fois candidat MVP et punch line, mais il est essentiellement le même gars depuis le début. Dalton a généralement été aussi bon que le casting autour de lui, et une équipe avec une équipe gagnante pourrait lancer les dés sur lui et son contrat de 17,7 millions de dollars pour 2020 et espérer une résurgence semblable à Ryan Tannehill.

La question est de savoir si l’une des équipes qui correspond à ce projet de loi aura besoin de lui, compte tenu de la surabondance des quarts de départ qui devraient arriver sur le marché. Philip Rivers est officiellement sorti à Los Angeles. Cam Newton et les Panthers pourraient se diriger vers un divorce. Tom Brady, vous l’avez peut-être entendu, testera le free agency. Chacune de ces options de vétéran offrirait plus d’avantages – et pour des équipes comme les Chargers et les Raiders, qui emménagent dans de nouvelles maisons en septembre, plus de puissance en étoiles. Des joueurs comme Teddy Bridgewater, Marcus Mariota et peut-être Jameis Winston seront également disponibles. Chacun de ces joueurs a des limites claires, mais ils sont plus jeunes et pourraient être un meilleur investissement à long terme.

Les quarts arrière, dont Joe Flacco et Alex Smith, ont déménagé avant le début de la libre agence au cours des dernières années. Ils sembleraient être les analogues les plus proches de quelqu’un comme Dalton – un vétéran solide mais peu spectaculaire qui pourrait offrir une mise à niveau instantanée pour la bonne équipe. Cependant, il est pratiquement impossible de projeter où il pourrait atterrir avant de voir comment le reste du paysage QB se détache. Les Bengals et Dalton sont tous deux apparemment motivés pour y parvenir, mais si le marché pour lui ne se matérialise jamais, le meilleur choix pourrait être pour lui de rester à Cincinnati et de mentor Joe Burrow ou quiconque l’équipe prend au sommet du projet.

Attendez, Taysom Hill pense qu’il est un quart partant?

12 février, 12 h 48 PT

Heifetz: Taysom Hill a fait tout son travail pour les Saints, sauf vendre de la bière au Superdome, mais apparemment, il ne se contente pas d’être un couteau suisse pour Sean Payton.

Lorsque nous avons vu Hill pour la dernière fois, il a lancé une passe de 50 verges, a couru quatre fois pour 50 verges supplémentaires et a capté deux passes pour 25 verges et un touché contre les Vikings lors de la ronde des joker. Il est un retour à une époque révolue du football et aussi un aperçu de son avenir sans position. Comme toute personne née dans la mauvaise génération, il est malheureux. Hill est un agent libre et veut apparemment être considéré comme un quart-arrière de franchise, pas seulement comme le quart-arrière / le quart-arrière / le demi-mitrailleur qu’il a été au cours des deux dernières années.

“Vous devez trouver la situation pour prendre soin de votre famille”, a déclaré Hill à Rob Maaddi cette semaine. “Vous savez, je veux jouer le quart-arrière dans cette ligue, et si la Nouvelle-Orléans ne me voit pas de cette façon, eh bien, je dois partir. C’est vraiment là où nous en sommes. “

Non seulement Hill est un agent libre, mais les deux joueurs sont en avance sur lui dans le tableau des profondeurs de l’année dernière, Drew Brees et Teddy Bridgewater. On s’attend à ce que Brees revienne pour sa 20e saison en 2020 – et s’il ne le fait pas, il prendra probablement sa retraite au lieu d’essayer de trouver une autre équipe. S’il reste à la Nouvelle-Orléans, il pourrait être difficile pour les Saints de conserver Bridgewater. Bridgewater a obtenu 5-0 pour soulager Brees en 2019, et cela pourrait le rendre suffisamment désirable en agence libre pour que l’équipe ne puisse pas se permettre de le payer près de l’argent de départ pour s’asseoir sur leur banc. Hill n’est peut-être pas aussi poli que Bridgewater, mais il sera beaucoup moins cher.

Alors que Brees et Bridgewater sont des agents libres sans restriction, Hill est un agent libre restreint. Cela signifie que les Saints peuvent lui offrir un contrat d’environ 3,2 millions de dollars pour 2020, et si une autre équipe veut signer Hill à ce prix, elle devrait envoyer un choix de deuxième ronde à la Nouvelle-Orléans. Si les Saints font grimper le salaire de Hill à 4,5 millions de dollars, une équipe voulant égaler l’accord de Hill devrait envoyer aux Saints un choix de premier tour. Il est peu probable qu’une équipe envoie un second tour pour Hill, et encore moins une première, donc si les Saints veulent que Hill revienne pour 3,2 millions de dollars, ce ne sera pas un problème. Pendant ce temps, Bridgewater pourrait facilement dépasser 15 millions de dollars par an pour une équipe qui le voit comme un démarreur potentiel. Hill pense peut-être où il veut aller, mais ce n’est pas vraiment à lui de décider.

Hill peut sembler être sorti de nulle part, mais il a déjà 29 ans. (Il a servi une mission pour l’église mormone de 2009 à 2011, puis a passé cinq ans à BYU, y compris un maillot médical après plusieurs blessures.) Au moment où Hill pourrait devenir un agent libre sans restriction la prochaine intersaison, il avait déjà 30 ans … Cam Newton a le même âge maintenant. La créativité des Baltimore Ravens avec Lamar Jackson permet plus que jamais que l’ensemble de compétences de Hill puisse être utilisé par une équipe de la NFL. Mais les Ravens ont investi dans Jackson quand il avait 21 ans, et il semble peu probable qu’une équipe autre que la Nouvelle-Orléans prenne le même risque sur la colline beaucoup plus ancienne. Sa meilleure place est probablement dans la poche de Payton.

Dallas veut conclure un accord avec Dak dans les 28 jours

11 février, 11 h 22, heure du Pacifique

Heifetz: Perte de poids, pactes de mariage, négociations de contrats avec la NFL: les délais auto-imposés fonctionnent rarement, mais le propriétaire des Cowboys Jerry Jones et son fils Stephen aiment les défis. Dallas veut signer le quart-arrière Dak Prescott pour un nouveau contrat d’ici le 10 mars, selon Ian Rapoport de NFL Network. Les équipes n’essaient généralement pas de le faire. Tronquer une négociation qui prend généralement quelques mois à quelques semaines nécessite de grandes concessions, et les seules équipes de concessions comme celles que les joueurs abandonnent en respectant des délais arbitraires imposés par l’équipe (ou les types que les fans paient en achetant 14 $ Bud Tallboys Lite).

Les Jones veulent un accord d’ici le 10 mars, car c’est la date limite pour que les équipes utilisent l’étiquette de franchise. L’étiquette de franchise est une clause négociée collectivement où les équipes paient un pourcentage de – attendez, vos yeux se sont-ils simplement glaçés? Voulez-vous, comme moi, vous creuser les yeux avec une cuillère lorsque vous entendez le tag de franchise expliqué? Je vais garder ça simple. L’étiquette de franchise oblige un joueur à conclure un contrat d’un an plutôt que de laisser ce joueur atteindre le libre arbitre. Normalement, les équipes aiment utiliser l’étiquette de franchise, car elle supprime artificiellement les salaires. Mais les Cowboys ne sont pas dirigés comme la plupart des autres équipes, et la négociation de Prescott n’est pas une situation normale.

Dak Prescott





Photo de Tom Pennington / .

Jerry et Stephen ont déclaré à plusieurs reprises que l’équipe allait signer Dak pour une prolongation. Cela fait que les fans se sentent mieux. Cela fait que Jerry se sent mieux. Cela permet également aux agents de Prescott de la CAA de se sentir mieux, car ils peuvent exiger beaucoup plus d’argent. Pour des raisons impliquant les mathématiques, chaque année, Prescott retarde la signature d’un accord à long terme, plus cet accord en vaut la peine. Prescott a joué la dernière année de son contrat en 2019, un risque que de nombreux joueurs n’aiment pas prendre en raison de la possibilité d’une blessure. Mais en retardant les négociations d’un an, Prescott a probablement amélioré sa fortune d’environ 30 millions de dollars par an à un plancher de 35 millions de dollars. Si Prescott joue sur l’étiquette de franchise cette année, cela pourrait placer le plancher de son accord à long terme plus près de 40 millions de dollars par an. Les Cowboys ont l’incitation inverse et veulent conclure bientôt une affaire. Ce lecteur est encore plus compliqué car le tag de franchise a des règles loufoques pour cette intersaison 2020, permettant aux équipes d’utiliser deux tags au lieu d’un seul (nous pourrions entrer dans les détails, mais assurez-vous d’avoir une cuillère à portée de main).

Si les Cowboys concluent un accord avec Prescott d’ici le 10 mars, ils pourraient utiliser l’étiquette de franchise sur le récepteur Amari Cooper et le demi de coin Byron Jones, qui sont tous deux également des agents libres. Mais si Dallas ne parvient pas à un accord avec Dak dans les quatre prochaines semaines, ils devront étiqueter Prescott et Cooper et risquer de perdre Jones pour une agence libre. Ils devront argumenter Prescott sur le fait d’être un joueur d’équipe pour garder le gang ensemble, mais Prescott va s’assurer de payer pour cela. L’année dernière, les négociations avec le porteur de ballon Ezekiel Elliott ont débuté la saison, et même si Elliott est apparu comme le porteur de ballon le mieux payé du football, il a finalement donné à Dallas le contrôle des huit prochaines années de sa carrière. Elliott a parachuté dans l’entraînement des Cowboys de Cabo quelques jours avant la semaine 1, mais l’équipe s’était déjà préparée pour son absence. Ils auraient pu procéder avec le porteur de ballon Tony Pollard, mais personne ne prétend que les Cowboys entreront en 2020 sans Dak. Cela donne à Prescott beaucoup plus d’influence qu’Elliott n’en avait jamais rêvé. Les Cowboys de Dallas, la franchise sportive la plus précieuse au monde, éprouvent une sensation inconnue: se faire écraser.

M. Williams se rend à Washington?

11 février, 11 h 22, heure du Pacifique

Heifetz: Ron Rivera commence son mandat d’entraîneur à Washington en faisant amende honorable. Selon Ian Rapoport de NFL Network, Rivera et l’attaquant gauche Trent Williams ont «touché la base», le langage le plus neutre de tout le lexique du lieu de travail. Mais toucher la base est une amélioration par rapport à la relation précédente de Washington avec son tacle gauche. Williams a refusé de jouer pour Washington en 2019, perdant environ 10 millions de dollars de salaire, car il pensait que le personnel médical de Washington ne gérait pas correctement une croissance cancéreuse sur sa tête qui, selon Williams, “m’a presque coûté la vie”.

L’hiver dernier, Williams a déclaré qu’il n’avait pas de problème avec le propriétaire Dan Snyder, mais qu’il avait des mots vifs pour le président de l’équipe, Bruce Allen.

“Je ne vois pas comment cela peut être réconcilié”, a déclaré Williams aux journalistes au sujet de sa relation avec l’équipe en décembre. «Au bout du compte, je suis un être humain. Je n’aime pas un chien et tu peux me gifler et je vais revenir le lendemain matin avec ma queue qui remue. C’était une décision consciente; ils n’ont pas brûlé le pont par accident. C’était quelque chose qu’ils se sentaient à l’aise de faire, donc je me suis senti à l’aise pour continuer aussi. »

Washington a licencié Allen en décembre, une étape majeure vers le changement de la culture de l’équipe. Snyder a embauché Rivera pour être l’entraîneur-chef de l’équipe, échangeant l’un des cadres les moins aimés de la ligue contre l’un des entraîneurs en chef les plus respectés de la ligue en tant que principal tonificateur de l’organisation. Rivera aura beaucoup de travail pour nettoyer Washington de sa puanteur, mais décongeler la relation gelée avec Williams est le meilleur endroit pour commencer. L’équipe a besoin de lui sur le terrain. Il est leur meilleur joueur de ligne offensive lorsqu’il est en bonne santé, et l’équipe s’appuiera encore plus sur lui si le gardien de gauche Brandon Scherff quitte en libre arbitre. En tant qu’attaquant de gauche protégeant le côté aveugle du quart-arrière Dwayne Haskins, âgé de 22 ans, Williams est la clé du développement de Haskins.

Williams peut être encore plus important pour l’équipe hors du terrain. Washington est une jeune équipe, qui a été illustrée par le fait que Haskins a pris un selfie avec un fan alors qu’il était censé être sur le terrain à genoux pour mettre fin à sa première victoire en tant que starter. Williams est l’un des rares vétérans de l’équipe qui a été un All-Pro sur le terrain et un professionnel hors de lui, même lorsque l’organisation n’était pas une source de fierté. La façon dont le club traite une star comme Williams résonnera parmi les jeunes joueurs. Williams a travaillé son cul depuis que Washington l’a désigné comme le non. 4 choix en 2010, et il a passé toute sa carrière en tant que pilier d’une organisation où le changement a été constant partout sauf au sommet. Si l’organisation veut que ses jeunes joueurs talentueux travaillent aussi leurs fesses, ils seraient avisés de faire tout ce qu’il faut pour ramener Williams.

Les chargeurs quittent Philip Rivers. Où ira-t-il maintenant?

10 février, 12 h 38 PT

Riley McAtee: Lorsque les Chargers ont déménagé de San Diego à Los Angeles avant la saison 2017, Rivers a refusé de bouger avec eux. Il a joué à L.A., bien sûr, mais il a gardé sa maison et sa famille dans le sud et a fait la navette tous les jours.

“Mes deux plus grandes choses étaient mon temps en famille et ma préparation et ce que je dois à cette équipe de football”, a déclaré Rivers en 2017. “Je n’allais sacrifier aucun d’eux dans une grande proportion.”

Cette année, le quart-arrière a finalement déménagé, mais pas à Los Angeles. En janvier, Rivers a quitté «définitivement» San Diego pour la Floride, selon ESPN. Cela a semblé mettre fin à l’ère Rivers à Los Angeles – San Diego, et ce lundi est devenu officiel: l’équipe ne poursuivra pas le quart-arrière alors qu’il touche à l’agence libre.

Fin d’une époque: Los Angeles Chargers et QB Philip Rivers ont mutuellement convenu que Rivers entrera en agence libre et ne reviendra pas dans l’équipe pour la saison 2020.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 10 février 2020

À la fin de la saison régulière, Rivers a déclaré qu’il prévoyait de «jouer au football» la saison prochaine. La seule question est de savoir où. Compte tenu de son nouveau port d’attache et de son aversion pour vivre loin de sa famille, il semblerait probable qu’il ait besoin d’un prétendant en Floride. Entrez les boucaniers.

Tampa Bay a un intérêt «légitime» dans Rivers, selon Jenna Laine d’ESPN. Après une autre saison de haut en bas de Jameis Winston, les Bucs pourraient passer de lui cet intersaison. La rivière de 38 ans, quant à elle, pourrait être une mesure provisoire tandis que Tampa Bay détermine son QB de l’avenir. Mais Rivers est lui-même un quart-arrière de haut en bas: il a lancé pour 4 615 verges, mais a également eu 20 interceptions pour 23 touchés. Il s’est classé près du bas de la ligue en QBR et a terminé 17e au classement de PFF. Il n’est peut-être pas encore totalement lavé, mais il est loin de sa forme Pro Bowl.

Bien que les Bucs puissent poursuivre Rivers, ils pourraient également poursuivre un certain nombre d’autres quarts, de l’irréaliste (Tom Brady) à l’intrigant (Teddy Bridgewater) au décevant (Winston). Si Tampa Bay passe sur Rivers, cela pourrait être la fin de la route pour lui, à moins qu’il ne veuille vivre ailleurs.

Il n’y a pas beaucoup d’autres bavardages à propos de Rivers en ce moment – il ne devrait pas être surprenant que le marché d’un vétéran semi-lavé soit un peu sec. Mais une équipe qui a trop de sens pour ne pas élever est les Colts. Cela nécessiterait que Rivers fasse un autre mouvement – ou un autre trajet ridicule – mais contrairement à Tampa Bay, Indianapolis est prêt à gagner maintenant, et Rivers connaît le personnel d’entraîneurs:

L’entraîneur-chef des Colts ET leur coordonnateur offensif étaient l’entraîneur-chef de Philip Rivers pendant plusieurs saisons à San Diego. Nick Sirianni a une tonne de respect pour Philip Rivers. https://t.co/RKrV7ptpS8

– Robert Mays (@robertmays) 10 février 2020

Personne ne sait rien de Tom Brady, malgré ce que vous avez entendu

10 février, 12 h 38 PT

Sayles: Pendant quelques heures ce week-end, il semblait que Tom Brady se dirigerait vers Dallas, du moins selon Michael Irvin.

Le légendaire récepteur des Cowboys, devenu analyste du NFL Network, est apparu sur Dale et Keefe de WEEI à la fin de la semaine dernière pour parler des conversations qu’il a eues avec des “personnes très importantes” pendant la semaine du Super Bowl sur un scénario qui amènerait Brady à Jerry World. Le plan, selon Irvin, serait que les Cowboys soumissionnent Dak Prescott, l’échangent, puis signent Brady.

Cela sonnait bien (et aux yeux de Colin Cowherd, ça aurait l’air encore mieux). Mais il y avait un problème: Irvin n’avait vraiment parlé à personne.

Il s’avère que les «personnes très importantes» n’étaient ni Jerry ni Stephen Jones, ce dernier ayant déclaré que la franchise ne laisserait pas tomber Prescott pour un tir sur Brady. Bien sûr, cela pourrait changer si les Patriots et le triple MVP se séparaient. Mais dans l’ensemble, les rumeurs de Brady à Dallas mettent en évidence exactement ce que nous savons de la situation du quart-arrière de 42 ans: absolument rien.

Le moulin à contenu a lié Brady à de nombreuses villes par temps chaud: Los Angeles (à moins que les Chargers n’échangent contre Cam Newton), Las Vegas (je dois vendre des billets), Tampa Bay (un «géant endormi»!) Et San Francisco ( l’équipe pour laquelle il a nourri son enfance, ainsi que sa dernière chance de visser Jimmy Garoppolo). Les Patriots, quant à eux, seraient prêts à payer enfin à Brady son taux du marché après des années de rabais pour aider à garder la Nouvelle-Angleterre en lice. Mais Brady et tous ses proches restent les lèvres serrées.

Voici ce que nous savons: Brady ne prend pas sa retraite. Et pour la première fois de ses 20 ans de carrière, il devrait devenir joueur autonome. Si les Patriots ne le re-signent pas avant la fin de l’année de la ligue le 17 mars, ils subiront un plafond de 13,5 millions de dollars pour 2020. S’ils le font, ils peuvent répartir l’argent et baisser le plafond salarial. la route, sans doute jusqu’à ce que Brady se retire.

Nous obtiendrons probablement plus de précisions dans ce délai. D’ici là, préparez-vous pour quelques dizaines de rapports supplémentaires de personnes qui savent avec certitude où Brady atterrira.