Josh Norman est-il toujours un cornerback de départ dans la NFL?

Josh Norman, un All-Pro 2015 avec 14 interceptions en carrière, a déjà été un demi de coin de la ligue. Mais le jeu de 32 ans a diminué, en particulier au cours des deux dernières saisons. Il se retrouve désormais sur le marché libre. Washington a libéré Norman à la suite d’une baisse de 2019 qui l’a vu mis hors jeu.

Norman devait une somme d’argent considérable en 2020, ce qui est une autre raison pour laquelle sa libération n’était pas surprenante. Il était le deuxième cornerback le mieux payé de la NFL, et Norman n’est tout simplement plus à ce niveau. Norman était un handicap dans la couverture d’une équipe de Washington 3-13 manquant gravement de talent.

Malgré cela, Norman est convaincu qu’il est toujours un joueur d’élite. Le dysfonctionnement général de Washington a certainement joué un rôle dans ses combats, mais en ce qui concerne ses affrontements en tête-à-tête avec les récepteurs, a-t-il vraiment joué si mal?

La réponse courte: oui.

La réponse la plus longue consiste à sauter dans le film pour un échantillon des moments où il a été battu la saison dernière pour voir si nous pouvons trouver une raison – autre que «il vieillit juste» – pour expliquer ce qui est arrivé à Norman.

Le film n’a pas été tendre avec Norman

Norman était responsable de seulement 13 touchés le ciblant au cours de ses six premières années dans la ligue. Mais au cours des deux dernières saisons, il a accordé 15 touchés en couverture, par référence Pro Football.

En regardant certains des touchdowns qu’il a abandonnés à ce moment-là, il révèle une tendance: Norman a ralenti. Que ce soit dans sa vitesse de pointe ou dans sa capacité à changer de direction sur place, Norman n’est plus aussi agile qu’avant.

Observer:

Norman est au sommet du jeu ci-dessus, qui s’est produit contre les Texans en 2018. Les Texans ont passé un récepteur devant lui, emmenant Norman à l’intérieur, tandis que DeAndre Hopkins a parcouru un itinéraire simple vers l’extérieur. Norman a reconnu ce qui se passait, mais n’avait aucune chance de revenir à temps pour briser le col.

C’est le genre de jeu auquel Norman s’est régalé plus tôt dans sa carrière. Il est devenu un grand demi de coin parce qu’il a si bien joué les quarts. Ici, c’est lui qui a joué.

Tous ses échecs n’ont pas entraîné de touchés courts. En fait, Norman a permis des touchés plus profonds que jamais au cours des deux dernières saisons. Dans un autre exemple de 2018, il a été battu pour un 64 verges contre les Packers:

Norman a le bas de l’écran ici. C’est un alignement de zone, mais il est également clair que Norman n’avait aucune raison de rester à l’extérieur étant donné l’alignement offensif. Il aurait dû suivre Geronimo Allison de près, et au lieu de cela, il lui a donné un pas supplémentaire ou deux, ce qui a entraîné un énorme écart en raison de la vitesse d’Allison – et du manque de vitesse de Norman. Il n’a même pas essayé de poursuivre Allison sur la pièce.

Passons à la saison dernière et au premier match de Washington contre les Eagles.

Norman est au sommet du jeu, et vous pouvez voir qu’il a donné à DeSean Jackson bien plus de 10 mètres d’espace. Norman n’était pas aussi rapide que Jackson, même à son meilleur niveau, mais Jackson est toujours passé juste devant lui lors de ce touché de 51 verges.

Ce n’était pas le seul atterrissage de 51 verges que Norman a rendu. La même chose s’est produite la semaine prochaine contre les Cowboys.

Norman est à nouveau en haut de l’écran, couvrant cette fois Devin Smith. C’était une course à pied simple et au crédit de Norman, il a continué pendant un certain temps, et avec peu de coussins à la pression. Pourtant, Smith l’a assez facilement battu à la fin de la pièce, quand Norman trébuchait.

Et c’est quelque chose que j’ai vu plus que tout: Norman manque simplement d’essence. C’est aussi sûr qu’un signe que n’importe quel âge le rattrape. Il fait l’effort – il saute toujours pour le ballon, par exemple – mais ces jeux le mettent souvent au sol tandis que le joueur qu’il a couvert célèbre un touché.

Voici un autre exemple de la saison dernière, celui-ci contre les Bears.

Premièrement: Taylor Gabriel réalise une belle prise qui a dû être revue. Mais c’est la pièce de Norman qui se démarque vraiment. Encore une fois, il est au sommet de la pièce, et il est sur la couverture de Gabriel in man.

Il a suivi Gabriel tout au long de son itinéraire et a même eu un pas sur lui alors qu’ils tournaient le coin, mais il a de nouveau manqué d’essence à la fin. Gabriel a reculé, puis un autre, et Norman a été laissé à quelques mètres en arrière. Il s’est terminé avec une passe de touché de 36 verges de Mitchell Trubisky.

Norman a clairement perdu une étape, alors quelle est la prochaine?

En regardant un film, il semblait que les quarts-arrière se tournaient souvent vers Norman en dernier, même après le début de son déclin. Cependant, ils n’auront pas le même respect maintenant qu’ils se rendent probablement compte qu’il est le dos défensif.

Ce qui nous laisse avec la question: une équipe devrait-elle signer Norman cet intersaison?

D’après le film, je ne sais pas quel rôle Norman pourrait remplir efficacement tout en étant considéré comme un démarreur. Sa vitesse et son agilité ont chuté suffisamment pour que je ne lui fasse pas confiance dans la fente – il appartient au moins à l’extérieur. Mais est-il un demi de coin partant? Je ne pense pas.

Si vous considérez des équipes comme les Eagles qui ont besoin d’un démarreur (ou deux) à ce poste, je ne pense pas que Norman soit le bon gars. Je suis sûr qu’il serait utile d’avoir autour, cependant, pour une équipe. Il est un vétéran intelligent et pourrait être utile comme joueur en rotation.

La meilleure destination pour Norman est celle où il peut être le troisième virage sur le terrain, mais toujours jouer à l’extérieur. Il y a trop de films de récepteurs faisant un jeu de temps fort alors que Norman est battu à fond pour lui donner un rôle plus important à ce stade de sa carrière.