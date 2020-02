Josh Reddick dit que le plan d’Astros est de «faire taire tout le monde» en gagnant

Les Astros de Houston sont bien conscients que, apparemment, le reste de leurs homologues de la grande ligue et les fans adverses les détestent. Les Astros, bien sûr, ont été surpris à tricher depuis au moins leur saison des World Series 2017, et les joueurs ont échappé au scandale sans encourir aucune sanction.

Le plus que les Astros eurent à faire fut d’émettre des excuses pré-écrites sans émotion à l’ouverture de l’entraînement printanier. Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, protégeait essentiellement les joueurs contre les représailles. Il n’y avait pas de réel remords de la part des joueurs d’Astros, et maintenant, nous sommes au stade où les Astros vont utiliser tout le monde en colère contre eux pour tricher comme carburant de motivation cette saison.

C’est du moins ainsi que Josh Reddick prévoit d’aborder les choses cette saison. Il a déclaré mercredi au Washington Post que Houston “ferait taire tout le monde” en gagnant.

«À un moment donné, vous devez passer à autre chose et ne pas donner (explétif). Nous allons aller là-bas et gagner et enfermer tout le monde. “

Ces commentaires ne seront pas bien accueillis par les autres joueurs… du tout.

De toute évidence, les joueurs et les fans seraient mieux préparés à «passer à autre chose» si les Astros avaient fait face à une véritable punition. Ils ont triché, ont été autorisés à garder leur championnat, n’ont pas été punis et se sont essentiellement excusés de se faire prendre – pas pour ce qu’ils ont réellement fait.

C’est pourquoi les Astros pourraient contester le record du coup par coup, et c’est pourquoi personne ne sort de ce scandale de si tôt.

