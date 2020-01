Josh Taylor révèle son prochain combat contre Apinun Khongsong après avoir signé avec Top Rank

Josh Taylor a révélé que son prochain combat sera probablement contre le challenger obligatoire Apinun Khongsong.

Le champion du monde unifié des super-légers WBA et IBF a récemment signé avec un nouveau promoteur dans le Top Rank de Bob Arum, plus une nouvelle équipe consultative au sein de MTK Global, et vient d’être assigné sa prochaine tâche par l’IBF.

.

Josh Taylor a remporté l’année dernière la World Boxing Super Series

DÉTAILS

Conférence de presse Wilder vs Fury 2 confirmée: Quand? L’heure de ‘Angleterre? Direct?

énorme

Tyson Fury affrontera Brock Lesnar à WM 36 – mais seulement s’il bat Deontay Wilder

choc

Date Tyson Fury vs Deontay Wilder 2: Quand les superstars se rencontreront-elles en match revanche?

retour

Jarrell Miller a taquiné pour figurer sur Fury vs Wilder II undercard après l’interdiction de drogues

homme araignée

Parker se moque de lui après une morsure d’araignée et veut un combat avec Usyk si AJ quitte

rage rivale

«Tyson ne pleure pas» – Fury se moque d’Usyk après le jibe «cruiserweight bum»

Est-il dans?

Les partenaires d’entraînement de Fury pour le match revanche de Deontay Wilder révélés après l’offre d’AJ

taquineries

Canelo excite les fans de boxe en prétendant qu’un combat avec Saunders serait un “ grand combat ”

Plus fort

Usyk explique pourquoi Fury serait l’adversaire le plus dur des poids lourds après les critiques de Wilder

courage mental

«Et si je reviens en arrière? – Joshua s’ouvre sur la gestion de l’anxiété liée à la marche circulaire

Après sa victoire sur Regis Prograis en octobre, Taylor détient maintenant deux des quatre principaux titres mondiaux de 140 livres.

Les deux autres sont entre les mains de l’américain Jose Ramirez, qui se bat également avec Top Rank.

Taylor a déclaré à iFL TV: «J’ai un mandataire que je dois faire pour ma ceinture IBF – je crois que c’est le gars de Thaïlande, je ne peux pas prononcer son nom.

“Je dois éliminer ça … J’espère que ce sera en Écosse, j’espère que j’aurai une défense en Écosse avant d’aller aux États-Unis pour chasser le combat de Ramirez.”

.

Taylor espère défendre chez lui en Écosse

Cependant, le passage de Taylor à Top Rank a été loin d’être transparent.

Les anciens promoteurs de l’Écossais Cyclone ont réagi à cette annonce en publiant une déclaration dans laquelle ils affirmaient que le joueur de 29 ans était toujours sous contrat exclusif avec eux et tentait de rompre cet accord.

Taylor a répondu avec sa propre déclaration et il n’est pas clair si une situation juridique suivra ou non.

Quoi qu’il en soit, il semble que le «Tartan Tornado» devra chercher un nouvel entraîneur pour son prochain combat en raison des liens familiaux de Shane McGuigan avec Cyclone.

Bien que je reconnaisse et apprécie le rôle que Cyclone a joué dans sa carrière à ce jour, il y a trois semaines, j’ai résilié mon accord promotionnel avec Cyclone à la suite de diverses violations de contrat, y compris, en particulier, des violations liées à un conflit d’intérêts.

– Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) 9 janvier 2020

J’ai pensé et espéré que les Mcguigans ressentiraient la même chose étant donné le litige dans lequel ils sont impliqués avec d’autres combattants. J’espère que chacun d’entre nous peut maintenant avancer de manière positive en se concentrant sur des choses qui nous font progresser.

– Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) 9 janvier 2020

.