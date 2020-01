Joué avec Jadon Sancho, une fois battu Liverpool 7-0

Jusqu’à présent, Liverpool a été productif dans la fenêtre de transfert de janvier.

Ils ont signé deux fois, le premier Takumi Minamino de Red Bull Salzburg pour 7,25 millions de livres sterling.

Minamino a fait ses débuts à Liverpool lors de sa victoire en FA Cup contre Everton le week-end dernier

Cependant, leur deuxième signature ne vous est peut-être pas familière.

Joe Hardy a déménagé à Anfield de Brentford B pour des frais non divulgués.

L’entraîneur de Brentford B, Neil McFarlane, a déclaré: «Joe est ici depuis un certain nombre d’années et l’année dernière, il a connu une saison assez fructueuse en termes de meilleur buteur et de jouer plusieurs matchs.

“Il est peut-être arrivé à la fin de son temps avec le club en termes de stratégie, et aller dans un club de la taille de Liverpool ne peut être que bon pour lui.”

Mais qu’est-ce qu’il y a d’autre à savoir sur Hardy? Ci-dessous, vous pouvez voir huit autres faits sur le joueur de 21 ans.

Hardy est le dernier joueur à arriver à Anfield

1) Il est originaire du Merseyside

Originaire du Wirral à l’origine, le déménagement de Hardy à Anfield pourrait être considéré comme une sorte de retour aux sources.

Cependant, il n’a joué ni pour Liverpool ni pour Everton mais a commencé sa carrière dans un autre grand club du nord-ouest…

2) Il jouait pour Manchester City

Oui, c’est à Man City, rival de Liverpool, qu’il a commencé sa carrière de jeune en 2015.

Hardy a ensuite gravi les échelons avant de déménager à Brentford pendant la saison 2016/17.

3) Il avait un but tous les deux matchs en moyenne à Brentford B

Ce n’est pas un mauvais ratio, quoique pour l’équipe B de Brentford.

Il a marqué 40 buts en 80 apparitions pour le club mais il reste à voir s’il pourra faire le saut à Liverpool.

4) Ses anciens coéquipiers incluent Jadon Sancho et Phil Foden

Lorsque vous êtes à Man City, vous êtes entouré de joueurs talentueux, même au niveau des jeunes.

Et Hardy a joué 17 fois avec le milieu de terrain de Man City Foden ainsi que Jadon Sancho, qui a quitté le Borussia Dortmund en 2017, à dix reprises, selon transfermarkt.com.

Foden frappe constamment à la porte pour être un joueur régulier de la première équipe de Man City

5) Il a battu Liverpool 7-0

C’est en fait la plus grosse victoire de sa jeune carrière, face au club pour lequel il joue désormais!

Cela est arrivé quand il était à Man City lors d’un affrontement en Premier League chez les moins de 18 ans en août 2016.

Hardy a marqué deux fois et fourni deux passes décisives dans le match, selon transfermarkt.com.

6) Il a été amené pour remplacer Rhian Brewster

Bien que Liverpool n’ait pas dit qu’il avait été spécifiquement recruté pour cette raison, il est entendu que c’est pourquoi Hardy a été signé.

Brewster, 19 ans, a terminé son transfert à Swansea en prêt pour le reste de la saison un jour après l’annonce par les Reds de l’accord avec Hardy.

Brewster jouera dans le championnat pour le reste de la saison

7) Ses débuts à Liverpool des moins de 23 ans sont venus contre un ancien club de son

Hardy a déjà fait ses débuts pour l’équipe des moins de 23 ans de Liverpool et il est venu contre Man City.

Liverpool a été battu 1-0 le 5 janvier. Hardy est entré dans les derniers instants et avait presque volé un point pour sa nouvelle équipe mais son effort a été sauvé.

8) Paul Ince était capitaine de Liverpool à la naissance de Hardy

Cela vous fait-il vous sentir vieux?

Hardy est né le 26 septembre 1998, ce qui signifie que “The Guv’nor” était le capitaine de Liverpool à l’époque.

Samedi est GameDay sur talkSPORT alors que nous vous apportons trois commentaires en direct sur la Premier League, y compris Tottenham vs Liverpool à 17h30.

.