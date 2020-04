“Jouer à nouveau? Ceux qui prennent des décisions auront un rôle”

En plein confinement en raison du coronavirus, Alberto Bueno, “footballeur passionné et fou”, comme il se définit lui-même, assiste à OKDIARIO par télématique depuis votre domicile au Portugal. Le footballeur madrilène est actuellement actif dans le Boavista, club dans lequel il se sent “important”et nous explique comment la quarantaine se produit veut que le football revienne et que les fans entrent dans les stades et étreindre les objectifs de célébration.

Question: Comment se déroule l’internement?

Réponse: Nous sommes comme tout le monde, chez nous. C’est une période difficile. On voit qu’à l’extérieur, la vie n’est pas si facile, que beaucoup de familles ont du mal. Chez nous, nous avons la santé, nos familles, qui sont à Madrid, qui est une région qui passe un très mauvais moment, car elles ont aussi la santé. Essayer de passer le temps le plus vite possible.

Q: Être confiné loin de sa famille est compliqué …

Un: C’est difficile. En fait, c’est la plupart du temps que nous utilisons les applications pour faire des vidéoconférences et rester en contact. Maintenant pour une double raison. D’abord, pour savoir comment ils sont, comment tout se passe là-bas … et deuxièmement, pour tuer un peu le temps car les heures sont longues. Autant que vous cherchez des choses à faire ou des activités à faire, la journée est de 24 heures et elles sont difficiles à réaliser.

Q: Et en plus, passer un anniversaire en quarantaine.

Un: Ce sera quelque chose dont je me souviendrai parce que c’est un peu un anniversaire inhabituel. Je l’ai célébré avec ma femme et mes enfants, entourés des personnes que j’aime le plus. Je ne pouvais pas le réunir avec mes amis et ma famille, c’est comme ça que je le célèbre habituellement, mais nous le laisserons pour l’avenir.

Q: À quoi ressemble la routine d’entraînement à la maison?

Un: À partir du moment où la décision est prise d’annuler la formation, nous avons un plan quotidien. Nous nous entraînons généralement cinq à six fois par semaine. La livraison est un jour avant, ce sont des formations à faire à domicile. J’ai un vélo pour faire plus de cardio. Nous devons utiliser ces outils que nous devons essayer de perdre le moins possible. Essayez également de rendre notre tête aussi active que possible. Ce n’est pas ce que nous aimerions, mais c’est ce que nous avons en ce moment.

Q: Travail physique pour maintenir la forme, mais pas de balle …

Un: La balle est ce que nous aimons le plus, c’est notre pain quotidien. Il nous manque cruellement. Vous pouvez courir sur un tapis roulant, être à vélo, soulever des poids, sauter, faire de nombreux exercices … mais vraiment le ballon manque et en plus l’ambiance du vestiaire, l’envie de rivaliser et de gagner.

Q: À quoi ressemblent les discussions virtuelles de l’équipe?

Un: La première chose que nous faisons est des blagues. Les premières minutes, nous nous souvenons d’anecdotes, qui sont toujours des raisons de joie et de rire, puis nous revenons un peu sur ce qu’est la semaine et ce qui sera la prochaine. Nous faisons des plans quotidiens individuels, mais nous allons peut-être les changer en quelque chose de plus collectif. Tout se passe bien et ce sont de bonnes discussions car nous passons un bon moment.

Q: Le Portugal a déjà annulé le football non professionnel. Savez-vous quelque chose sur la première et la deuxième division portugaises?

Un: Nous sommes un peu avec ce manque de nouvelles. Cela dépend de la façon dont le virus va, comment il réagit … Les choses dont on parle entre les groupes WhatsApp, mais il n’y a rien de confirmé, peut-être pouvons-nous retourner fin avril ou début mai pour reprendre l’entraînement, mais ce sont des choses très, très au-dessus, sans rien de certain. Nous attendons, les oreilles ouvertes et souhaitons que cela se produise, non seulement pour le sport, mais pour tout le travail et pour la santé de nombreuses familles qui ont du mal.

Q: Quand et de quelle manière doit-il être rejoué?

Un: Ce sera très compliqué. Les personnes qui prennent des décisions vont jouer un rôle important. Vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Je dis que je vois le football comme un sport pour le spectateur, pour faire jouir les gens, pour que les gens vibrent, pleurent, rient, sautent, embrassent la personne d’à côté … C’est toujours avec le public. Je me sens chanceux parce que je fais ce que j’aime le plus et parce que je suis capable avec mon travail de toucher beaucoup de gens et de leur faire ressentir des émotions.

Q: À Boavista, vous avez de nouveau apprécié le football.

Un: Je suis très à l’aise. C’est une ville fantastique. Ma famille est heureuse ici. Au club, je me sens comme un joueur important, voulant atteindre de nouveaux objectifs et vouloir revenir à ce que nous avions normalement et qui nous manque maintenant.

Q: Comment passe le temps libre?

Un: Je suis toute la journée avec ma famille. J’en profite et me couche plus tard car j’aime avoir le temps de regarder des séries ou de jouer un peu Play. Je me lève, je fais mes devoirs avec ma fille aînée, car il n’y a pas d’école où tu dois faire attention à ça, puis on mange, je fais mes devoirs avec mon fils et l’après-midi c’est plus de loisirs. Je m’entraîne l’après-midi et nous regardons des films, nous prenons un repas ensemble, nous dessinons … n’importe quelle histoire pour qu’elle soit la plus agréable possible pour les enfants.

Q: Qu’en est-il des défis viraux?

Un: Il y a toujours des défis qui deviennent à la mode. C’est ce qui a tellement de temps libre et de nombreuses têtes pensantes dans le monde entier, qu’elles sont magnifiques. Le papier que j’ai fait et une petite histoire là-bas. Avant cela, ce n’était pas beaucoup de faire ces choses, mais tellement de temps libre et d’ennui vous font entrer dans ces choses.

Q: Il y a maintenant beaucoup de temps pour réfléchir. Avez-vous déjà pensé à devenir entraîneur à l’avenir?

Un: C’est quelque chose que vous avez en tête, surtout lorsque vous avez des années. J’espère que ma fin de carrière est encore loin. Oui, j’aimerais être lié à un sport, c’est ce que j’aime le plus. Être coach, scoutisme, management sportif … il y a trois domaines dans lesquels je peux aider. C’est curieux que je suis passionné et un peu fou du sport, j’adore regarder beaucoup de foot, je suis toujours très attentif à tout, mais dans cette quarantaine, je n’ai pratiquement pas vu de match de foot. C’est super surprenant, ça ne m’est pas arrivé de ma vie. J’ai utilisé le temps pour être avec ma famille, mais j’ai mis de côté ce que j’avais l’habitude de faire: regarder le football, regarder n’importe quelle ligue … ».

Q: C’est que la vie change sans football …

Un: Les compétitions ont pratiquement cessé. Je n’ai pas vu ni quelques classiques qui en ont jeté. Je profite d’une autre façon. Avec les enfants et les devoirs, cela prend beaucoup de temps. Et je passe aussi du temps avec ma femme, que quand il y a la saison nous avons des voyages, des jeux, des entraînements … et nous ne passons pas autant de temps que nous le souhaiterions.

Q: Dans votre carrière, vous vous êtes vu dans différentes situations: lutte pour les titres, lutte pour la permanence, promotions … Quel objectif savez-vous le mieux atteindre?

Un: Ce sont des objectifs différents, mais chacun est ambitieux. Une promotion, comme celle de Valladolid, qui a été une saison pleine de complications, se faire connaître dans une ligue super longue et compétitive le sait très bien. Lorsque vous gagnez un titre, imaginez, soulever un trophée, vous sentir champion, c’est aussi une belle sensation. Chaque chose a son moment, son défi, son ambition et surtout, j’ai le privilège de pouvoir concourir chaque week-end et surtout, d’affronter des collègues professionnels pour savoir à chaque match où est ton niveau et exiger le plus de toi pour continuer à progresser .

Q: La Ligue était très même avant la pause. Qui voyez-vous champion?

Un: Madrid a perdu une petite distance. Le Barça est désormais au-dessus. Comme toujours, ce sera un championnat compétitif. Je pense toujours qu’il y a deux équipes au-dessus des autres. Celui qui échoue moins que les deux remportera la Ligue.

Q: Pour Madrid, de nombreux noms sonnent comme Mbappé, Pogba, Haaland …

Un: La planification de toutes les équipes sera basée sur ce que nous vivons actuellement. Madrid a de grands joueurs, si ça change, sûrement d’autres seront très bons. Il y a des acteurs attractifs sur le marché, mais en gardant toujours à l’esprit que Madrid a certaines exigences et un niveau toujours très élevé.

Q: Voyez-vous Joao Félix triompher à l’Atlético de Simeone?

Un: Joao est un très bon joueur de football. Étant très précoce, il a fait un très bon deuxième tour. Il est vrai que ce que l’Atlético a payé était une valeur élevée, mais quand Griezmann est également arrivé, il est venu d’être un autre joueur de la Real Sociedad et a fini par être une référence avant de partir. Il me semble que Cholo est un excellent entraîneur et peut obtenir des performances de Joao Félix malgré des styles différents.