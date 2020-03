jouer sans public, c’est perdre l’âme du football

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. 4

L’âme de toute compétition est dans l’émotion qui se propage parmi le public. Une compétition sans cris, chœurs, vacarme, perd beaucoup de sens. Au printemps 2009, l’épidémie de grippe a contraint pour la première fois à jouer à des jeux avec des stands vides. Joel Huiqui, alors le défenseur irremplaçable de Cruz Azul, se souvient de l’étrangeté de sauter sur le terrain en silence.

Le tunnel menant au terrain anticipe ce qu’il attend, une rumeur insistante qui explose lorsque le joueur marche sur le terrain. Au cours de ce voyage, les mains se heurtent, les fans sont accueillis et s’engagent pleinement dans le rituel du sport.

Il était très rare d’entrer dans le silence, rappelle aujourd’hui Huiqui, à la date 10 de la clôture 2020, la dernière depuis quelques semaines à se dérouler à huis clos en raison de l’urgence provoquée par la pandémie de coronavirus. À partir de ce lundi, ce tournoi, les divisions féminine et inférieure arrêteront toute activité.

Les premières minutes sont les plus difficiles; il n’y a personne dans les gradins, il n’y a pas de son, c’est très étrange; alors on n’entend que la balle battre, les voix qu’on donne entre coéquipiers et rivaux, l’entraîneur qui nous donne les directions, sont très rares.

Il y a quelques jours, les principales ligues du monde ont suspendu leurs tournois. Certains le font toujours à huis clos, la compétition mexicaine en fait partie, bien que samedi ils aient annoncé que cette journée se jouerait sans public. Un jour plus tard, les dirigeants de notre pays, en accord avec le ministère de la Santé, ont annoncé que le tournoi local cesserait de jouer à partir de lundi.

La décision de continuer à huis clos a été prise avec nos autorités sanitaires, estime Huiqui; mais personnellement, je pense qu’il vaut mieux arrêter le tournoi, car c’est plus sûr et le jeu n’a pas de sens. Il y a d’autres questions plus importantes à régler.

Huiqui raconte qu’après les premières minutes d’inconfort. Comme si un artiste offrait un spectacle sans public, il finit par se concentrer beaucoup plus et oublie, comme il devrait le faire en temps normal, qu’il y a un monde hors champ.

Il y a un premier impact psychologique en voyant le stade vide, explique-t-il; Mais cela ne devrait pas affecter, car lorsque nous jouons normalement, nous devons également nous concentrer et laisser de côté si nous sommes soutenus ou hués par des fans rivaux.

Ce dimanche, le jeune classique s’est joué entre son équipe, Cruz Azul, où il est aujourd’hui entraîneur des forces inférieures, et América. L’occasion pour The Machine de démontrer qu’elle piétine dans ce tournoi.

Huiqui, ne laissez pas de côté l’absurdité de ce moment. Une victoire pour les cimentiers serait une victoire silencieuse.

Ce classique restera dans les mémoires pour l’atypique, où nous verrons tous des joueurs essayer de s’imposer à la réalité.

.