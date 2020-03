Joueurs de football, athlètes et célébrités testés positifs pour le coronavirus cette semaine

Les célébrités n’échappent pas non plus au coronavirus. La pandémie qui s’est propagée à travers le monde affecte toutes sortes de personnalités. Joueurs de football, sportifs, politiciens, membres de la noblesse … ont été infectés la semaine dernière par le COVID-19, qui atteint à lui seul près de 25 000 en Espagne, dépassant le chiffre de 1 350 décès.

En ce qui concerne le monde du sport, cette semaine nous avons vu plusieurs points positifs. Wu Lei, un footballeur d’Espanyol, a été le dernier à rejoindre la liste. Le Chinois est l’un des six membres de la perruche qui a contracté le virus, avec son partenaire Leandro Cabrera.

Mais les Bleu et Blancs ne sont pas les seuls de la Ligue de Santander touchés par la pandémie. Il existe également des cas confirmés Deportivo Alavés, à Valence, où des joueurs comme Garay, Gayà et Mangalaet dans le Leganes, avec son PDG. À eux, nous devons ajouter le positif de Jonathas de Jésus, d’Elche, l’un des seuls confirmés en deuxième division.

Loin du football espagnol, il faut souligner les dernières infections survenues en Italie, où Matuidi a rejoint son coéquipier à la Juventus Rugani. Mais en Italie, les équipes les plus touchées par cette crise sanitaire sont Fiorentina -avec trois joueurs- et Sampdoria, avec cinq.

En Premier League, Mikel Arteta – entraîneur d’Arsenal et footballeur de Chelsea, Hudson-Odoi, ont également été touchés par COVID-19. La pandémie, qui commence à atteindre le Royaume-Uni, a également touché le propriétaire de la forêt de Nottinham de la deuxième catégorie anglaise et de l’Olympiacos, Evangelos Marinakis.

Loin du football, les derniers cas confirmés en NBA se démarquent. Ces derniers jours, la star des Nets a rejoint, Kevin Durant, et trois autres coéquipiers et le joueur des Celtics, Marcus Smart. Avec eux, huit sont déjà affectés dans la meilleure ligue du monde, tandis que dans le Fenerbahce turc, il y a trois autres cas et au Real Madrid un autre avec Trey Thompkins.

Dans le reste des sports, les points positifs de Fernando Gaviria en vélo, Gideon Guardiola au handball ou à l’entraîneur des Saints de la Nouvelle-Orléans de la NFL, Sean Payton. Les célébrités et les membres de la politique du monde entier n’échappent pas non plus au coronavirus Esperanza Aguirre et son mari, hospitalisé à Madrid; La femme de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; Albert de Monaco, premier chef d’État infecté; l’acteur Tom hanks et sa femme ou le marquis de Griñón, Carlos Falcó, décédé à 83 ans.