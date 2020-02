Joueurs de football qui ont marqué quatre buts ou plus dans le même match

Hier Leo Messi il a donné une autre leçon de football et de but. Pour ceux qui croyaient que Leo était fini, le correctif que l’Argentin leur a donné avec leurs 4 buts devrait suffire à ne pas mettre en doute un joueur qui ne marque pas en plusieurs matchs est en crise. Il a fait 4, pourrait être plus, à part lui, ce sont d’autres joueurs qui ont marqué 4 buts dans un match:

1. Cristiano Ronaldo

Cristiano a réussi à marquer «poker» de buts en 10 occasions. Dans un match qui s’est terminé 9-1 à Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo a marqué 4 buts. Ce fut une rencontre où les Portugais, comme Messi contre Levante, ont connu une mauvaise séquence et Grenade a subi les buts d’un joueur qui voulait compenser.

2. Neymar

Comme Cristiano, Neymar a réussi plusieurs fois. Le Brésilien a marqué 4 buts en 2011 avec Santos lors d’un match contre l’Atlético Paranense. Il a répété en 2014 avec l’équipe brésilienne contre le Japon et lors de la saison 2015-16, lors du match FC Barcelone – Rayo Vallecano.

3. Lewandowski

C’était le cauchemar en demi-finale de la Ligue des champions 2013 contre le Real Madrid. 4 buts ont fait les blancs qui ont quitté le stade de Dortmund avec un 4-1 contre et avec le nom du Polonais à l’ordre du jour. Après cela, avec le Bayern, Wolfsburg a pris un autre 4 attaquant en 9 minutes, fou.

4. Falcao

L’Atlético de Madrid a apprécié Radamel Falcao et ses buts à chaque match. Le Deportivo de la Coruña a été l’une des équipes qui a le plus souffert: 5 buts lors de la victoire 6-1. Un joueur qui a ébloui Vicente Calderón et qui a rugi à chaque rencontre.

5. Raul

Bien qu’avec Madrid, c’est avec le club qui a ajouté le plus de buts, en 1999 avec l’Espagne, il a marqué 4 buts dans le match contre l’Autriche et découvert le pot de buts avec une équipe nationale qui lui a donné beaucoup. C’était l’un de ses premiers matchs avec l’équipe nationale.

6. Haaland

Il n’a pas marqué 4 mais 9. C’était en Coupe du monde U20 l’été dernier et le Honduras a subi les buts d’un attaquant qui domine désormais l’Europe dans le sentiment de pouvoir battre tous les records. Dans un match qui s’est terminé 12-0, Haaland a marqué 9, une bestialité.

7. Agüero

“Kun” a le privilège d’avoir marqué trois buts ou plus à trois reprises, tous en tant que footballeur de Manchester City. Le premier était contre Tottenham, le second contre Newcastle et le dernier contre Leicester City.

8. Miroslav Klose

Les années ne semblent pas passer pour Miroslav Klose qui surprend en Serie A en inscrivant 5 buts sur 6 avec lesquels la Lazio s’impose face à Bologne. Un attaquant vintage qui a marqué un avant et un après avec sa sélection.

9. Aubameyang

L’un des attaquants les plus importants de l’histoire de Dortmund. Avec Lewandowski, il est l’autre joueur présent à Dortmund. Aubameyang a signé un poker lors de la saison 2016-17 en Bundesliga, lorsque Dortmund a battu Hambourg 2-5.

