Jouez à l’expert Football Quiz de talkSPORT et prouvez à quel point vos connaissances en football sont bonnes

C’est arrivé à nous tous, n’est-ce pas.

Il est temps de faire un quiz dans un pub, vous êtes allé donner la réponse, confiant de le savoir… mais ensuite ça arrive.

Il n’y a rien; votre esprit est devenu vide, votre bouche est sèche et tous les yeux de la pièce se tournent vers vous.

C’est peut-être l’un des pires sentiments au monde – et nous, sur talkSPORT.com, voulons que notre Expert Football Quiz vous remette dans la même situation.

. ou concédants de licence

Jurgen Klopp implorera de connaître les réponses à ce quiz de football

Vous trouverez ci-dessous 20 questions délicates qui vous laisseront perplexe – peut-être aussi perplexe que Darren Bent sur Celebrity Mastermind.

L’ancien attaquant anglais était sur nos écrans de télévision plus tôt ce mois-ci après des recherches sur son sujet spécialisé – James Bond – pendant des semaines.

Mais il n’a reçu qu’UNE (oui, c’est exact, UNE) bonne question!

@talkSPORT

Oh, Darren… ce fut une performance décevante

“Ce fut probablement la pire expérience de ma vie”, a déclaré Bent à talkSPORT après son épisode humiliant, qui a été regardé par des gens de tout le pays – y compris sa femme et ses enfants!

Après avoir remporté un seul point dans sa manche spécialisée, Bent a ensuite obtenu DEUX questions correctes en matière de connaissances générales.

Et quand il était de retour dans les studios talkSPORT, nous avons donné à Bent la possibilité d’améliorer son score en lui posant le même ensemble de questions de culture générale.

Vous pouvez voir ce qui s’est passé dans la vidéo ci-dessous…

Darren Bent essaie de se racheter après avoir marqué seulement TROIS sur Celebrity Mastermind

Bent a eu des difficultés avec Celebrity Mastermind, mais comment se comporterait-il en participant au Quiz Expert Football de talkSPORT?

Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude, mais vous pouvez participer pour découvrir à quel point vos connaissances en football vraiment est.

Il y a 20 questions ci-dessous et, s’il vous plaît, essayez de marquer plus que Bent sur Mastermind!

DERNIER

Les joueurs de Leeds conviennent d’un report de salaire, McGregor promet 1 million d’euros, décision de Wimbledon bientôt

Catégorique

Bradley Dack insiste sur le fait que l’objectif de Blackburn est de regagner la promotion en Premier League

action

Ultimate QuaranTeam: Dack expulsé alors que Blackburn s’effondre, Reading perd face à Celta

RICHES

Cinq patrons limogés et un choc au sommet – Top 20 des managers les mieux payés au monde

reconnaissance

Roy Hodgson rend hommage aux travailleurs du NHS lors d’une pandémie de coronavirus

Frustré

Emerson Palmieri appelle les rapports affirmant qu’il est mécontent des “fausses nouvelles” de Chelsea

Isolement

Un joueur de Brighton sans nom teste positif pour le coronavirus

Plaidoyer

Ancelotti écrit une lettre ouverte aux fans d’Everton pour «respecter et protéger» les travailleurs du NHS

chic

Joe Cole explique pourquoi il a promis son soutien au NHS malgré la pandémie de coronavirus

Fair-play

Les clubs de Bundesliga en Ligue des champions s’engagent à verser 20 millions d’euros pour soutenir leurs collègues allemands

Qui a été le premier joueur anglais expulsé dans un match international complet?

Qui a été le premier entraîneur de l’Angleterre à remporter le prix de Premier League Manager of the Season?

Quel club a été le premier vainqueur basé à Londres de la FA Cup à l’ère professionnelle, battant Sheffield United lors d’une reprise en 1901?

La participation la plus faible jamais enregistrée en Premier League était de 3 039 en 1993, quand Everton a joué contre quel club?

Manchester City a égalé le record de la plus grande victoire dans une finale de la FA Cup la saison dernière – marquant SIX fois contre Watford. Quel record de club l’équipe de Pep Guardiola a-t-elle égalée?

Qui est l’équipe la plus septentrionale à avoir joué dans la Ligue de football d’Angleterre?

Un joueur de la finale de la Ligue Europa de Fulham 2010 a remporté la Ligue des champions avec Manchester United en 1998/99 – qui?

Quels champions de première division ont été empêchés de participer à la toute première saison de Coupe d’Europe en 1955/56 par la Football Association? Cette même équipe a dû attendre 44 ans pour sa prochaine opportunité de jouer dans la première compétition de clubs d’Europe?

L’Angleterre compte cinq victoires au Ballon d’Or mais seulement quatre vainqueurs. Qui en a gagné deux?

La Hongrie a battu l’Angleterre 6-3 en 1953, dans un match qui est devenu connu sous le nom de “Match du siècle”. Six membres de l’équipe d’Angleterre n’ont jamais été sélectionnés pour jouer à nouveau pour les Three Lions, dont l’un des buteurs. Il a ensuite dirigé l’Angleterre, mais qui est-il?

Quel entraîneur anglais était à la fois manager de l’Ajax et de Barcelone, et a confié à Johan Cruyff ses débuts professionnels en football en 1964?

En 1997, Chelsea a disputé un match de Premier League avec le maillot extérieur de son adversaire après avoir voyagé sans sa propre deuxième bande. Quels étaient leurs adversaires?

L’un des buts les plus rapides jamais marqués en Premier League a été inscrit par un gardien après seulement 13 secondes. Le but détient également le record du monde Guinness pour le plus long but marqué dans le football. Qui était le gardien de but?

Alvin Martin, le propriétaire de talkSPORT, a une fois réussi un triplé pour West Ham dans un 8-1 contre Newcastle. Quelle était la particularité de ce tour du chapeau?

Deux clubs ont eu un joueur impliqué dans CHAQUE finale de la Coupe du monde depuis 1982. Quels clubs?

Un seul joueur a remporté les médailles des vainqueurs de coupe d’Europe avec deux clubs anglais différents. Qui?

Un seul club écossais a disputé une finale de Coupe d’Angleterre, à deux reprises. Quel club?

Qui est le seul joueur né avant 1960 à avoir réussi un triplé en Premier League?

Quel club de League One a un record de 100% contre Manchester United?

Le Danemark a remporté l’Euro 1992 alors qu’il ne s’est pas qualifié pour le tournoi. Quel pays les éventuels champions ont-ils remplacé en finale?

Alors vous y êtes – restez coincé!

Et quand vous avez terminé, ou si vous vraiment besoin d’aide, consultez les réponses en bas de cette page…

Maradona, la main de Dieu et incendier une femme – l’un des appels les plus drôles de talkSPORT

RÉPONSES

1. Alan Mullery, 2. Harry Redknapp, 3. Tottenham Hotspur, 4. Wimbledon, 5. Bury, 6. Ashington AFC, 7. Jonathan Greening, 8. Chelsea, 9. Kevin Keegan l’a remporté deux fois, 10. Alf Ramsey, 11. Vic Buckingham, 12. Coventry City, 13. Asmir Begovic, 14. Il a marqué contre trois gardiens de but différents, 15. Bayern Munich et Inter Milan, 16. Jimmy Rimmer, pour Manchester United et Aston Villa, 17. Queen’s Park, 18 Gordon Strachan, 19. Southend United, 20. Yougoslavie

.