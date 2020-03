Jour de quarantaine 9! Les fans de Rayados inventent la journée Laura Pausini

Source: Twitter @ingeiptv

Le temps libre dont ils disposent grâce à la mise en quarantaine est devenu créatif amateurs de Rayé, Qui est-ce ils ont inventé le “Journée Laura Pausini»Qui se tiendra le 24 mars.

Sur les réseaux sociaux, les adeptes de Rayé ils ont commencé à devenir viraux “Journée Laura Pausini“Pour la chanson”Il est parti“, Avec quoi, ils se réfèrent à la descente de son fidèle rival de la ville, le Tigres.

Comme c’est agréable de se souvenir de la descente des tigres, en écoutant en arrière-plan la chanson “laissée” par Laura Pausini dans un stade universitaire plein de fans de Rayados.

Joyeux 24 mars! 🥳 pic.twitter.com/Bl9nKYE9zI

– Mizzrraim Sandoval (@mizzrraim) 24 mars 2020

C’était en mars 1996, lorsque Monterrey battre le Tigres par score de 2-1, défaite qui signifiait la perte de la catégorie de ceux de la UANL à l’époque.

Pour cette raison, certains fans de Rayados ont demandé au chanteur d’interpréter la chanson «Il est parti”Dans l’émission en direct qu’il a faite pour se souvenir de la descente des Félins.