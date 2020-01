Journée d’échange dans la phase finale du baseball à Cuba

PhotosPL: Panchito

Matanzas, Cuba, 17 janvier (Prensa Latina) S’accrochant à tout ce qui est humainement possible et plaisant aux émotions, les finalistes de la série de baseball de Cuba se rendent aujourd’hui de cette ville à la province de Camagüey pour régler la dernière étape du tournoi.

Dans un voyage d’environ huit heures, les protagonistes parcourront environ 475 kilomètres avec le duel 3-2 favorable aux crocodiles Matanzas, qui ont gaspillé ce jeudi une première chance de remporter le titre, après avoir cédé 6-9 à des taureaux taurins prêts Pour continuer au combat.

La dernière étape de l’événement sportif principal sur l’île sera de retour au parc Cándido González, où la double compétition a commencé le 11 janvier, et les deux équipes seront sur l’herbe samedi, à 13h00, heure locale, avec le l’intention de gagner.

Matanzas cherchera le succès pour mettre fin à une séquence de 29 ans sans victoire, puisqu’il l’a fait sous le nom de Henequeneros en 1991, tandis que Camagüey mettra tout son talent au match pour forcer une septième et dernière confrontation.

Les réalisateurs Armando Ferrer, des Crocodiles, et Miguel Borroto, des Bulls, auront le temps de méditer et de corriger les approches tactiques, d’augmenter la dynamique collective et de prendre des décisions avant d’entendre à nouveau la voix de “ jouer au ballon ”.

Borroto, manager de l’équipe cubaine dans l’épreuve Premier 12 et ratifié au poste pour l’épreuve préolympique en Arizona, aux États-Unis, en mars, est assez clair sur sa situation, car il a annoncé le lanceur droitier Yosimar Cousín (2-0, 1JS) comme son ouvreur, et aussi le droitier Yariel Rodríguez dans le rôle de releveur.

Cousín, âgé de seulement 21 ans, a donné une sortie impeccable dimanche dernier pour huit chapitres complets, à raison de trois coups sûrs et six retraits au bâton, contre les mêmes rivaux, et ce jeudi, il a arrêté la rébellion de Matanzas dans le neuvième épisode pour marquer le point pour le match sauvé .

De plus, ‘El Jerarca’, comme ils connaissent Borroto, a déclaré qu’il ne prévoyait pas de bouger dans la programmation offensive, après avoir connecté 13 indiscutables et réalisé neuf scores lors du choc précédent.

Pour sa part, Ferrer était hésitant et n’a mentionné aucun nom pour le début du sixième choc, bien qu’il gère quatre options: Jonder Martínez, Noelvis Entenza, Yosvani Torres et Freddy Asiel Álvarez, un perdant il y a seulement une heure après une présentation décevante.

Quant à l’ordre de la “ line up ”, le stratège est loin de tout souci, car ses variantes sont rares et – au moins – son tir 11 imparable dans le cinquième procès, bien qu’il essaiera de récupérer – si possible – de meilleurs sentiments de son anti-réaliste Yurisbel Gracial et son arrêt-court Erisbel Arruebarrena, qui sont loin d’être des chiffres positifs.

Matanzas et Camagüey, acteurs d’une fermeture sans précédent dans l’histoire du baseball cubain, sont passés à la discussion de la couronne après avoir éliminé Las Tunas, toujours monarque du couvercle, et les industriels, dans cet ordre, dans cet ordre, par 3-1 et 3-0.

tgj / jdg

