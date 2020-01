Journée des médias, honneurs de la NFL, diffusion en direct

Le Super Bowl 2020 est prévu alors que les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City se rencontreront au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, pour décider qui sera le nouveau roi de la NFL. L’affrontement rafraîchissant de nouveaux visages sur l’une des plus grandes scènes sportives aura lieu le dimanche 2 février. Cependant, le gros gibier n’est que le plat principal avec de nombreuses entrées pour satisfaire vos envies de football.

Chaque événement précédant le Super Bowl peut être vu en direct sur fuboTV.

Voici le calendrier complet des événements:

L’événement anciennement connu sous le nom de Journée des médias est devenu un spectacle tout à fait national. Après leur arrivée à Miami, les deux équipes s’adresseront officiellement aux médias pour la première fois lundi soir. Ce sera la seule fois où les deux équipes se réuniront au même endroit en même temps avant le match lui-même. Marlins Park accueillera cet événement au lieu du Hard Rock Stadium.

Séance d’entrevue de l’équipe participante no 1: 19 h 00 ET

Séance d’entrevue de l’équipe participante no 2: 21 h 00 ET

La deuxième journée des médias se poursuit alors que les deux entraîneurs en chef respectifs de chaque côté répondent aux questions des journalistes. Ce sera le vétéran grisonnant Andy Reid aux côtés du jeune Kyle Shanahan qui apparaîtra dans son premier Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef.

Steve Harvey revient pour accueillir la NFL Honors pour la deuxième fois. L’événement sera diffusé sur FOX à 20 h 00. ET et honorez les meilleurs joueurs de la ligue. Les prix décernés lors de l’événement comprennent: Joueur le plus utile, Homme de l’année, Entraîneur de l’année et Recrue de l’année pour l’attaque et la défense.

Enfin, les Niners et les Chiefs s’affrontent pour voir qui règne en maître dans la NFL. Le coup d’envoi est prévu à 18h30. ET et sera diffusé sur FOX. Demi Lovato a été choisi pour interpréter la bannière étoilée avant le match.

Le spectacle de mi-temps de cette année à Miami comprendra deux icônes musicales latino avec Shakira et Jennifer Lopez en tête d’affiche du concert.

