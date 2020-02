Jrue Holiday sur l’échange, le fait d’être dans une famille compétitive et les fonctions de recrue

Dans ce tout nouvel épisode, JJ et Tommy s’assoient à San Francisco pour parler de certains de leurs endroits préférés dans la Bay Area et pour classer certains des scandales de triche les plus notoires de l’histoire du sport (02:46). Plus tard, ils sont rejoints par un ami et coéquipier de JJ’s Pelicans, Jrue Holiday, pour parler d’histoires de commerce sauvage, de fonctions de recrue embarrassantes et des craintes liées à la récupération des blessures (37:01).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS / SoundCloud