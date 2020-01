Ju égalise la finale des échecs mondiaux féminins

19 janvier 2020, 13: 9 Vladivostok, Russie, 19 janvier (Presse latine) La Chinoise Ju Wenjun, monarque en titre, a égalisé aujourd’hui la finale du Championnat du monde d’échecs féminin en battant la Russe Aleksandra Goryachkina lors du neuvième match.

Ju a vaincu le challenger avec les pièces blanches dans 62 sets d’une ouverture de Zukertort et totalisent maintenant 4,5 points, alors qu’il manque trois défis pour conclure le match.

Dans un dernier cheval, évêque et quatre pions par côté, les Asiatiques ont mis de sérieux ennuis aux Européens, voués à une attitude défensive contre un roi ennemi bien placé.

Le gain d’un pion a augmenté la supériorité des Blancs et après 50 coups, avec deux pions libres et unis de son rival dans les colonnes A et B, Goryachkina a été perdu, bien qu’il ait continué le jeu jusqu’à ce qu’il soit enclin à bouger 62.

Demain, le dixième match sera joué, dans lequel Goryachkina, qui a l’intention de retourner la couronne en Russie après 10 ans, aura l’initiative en portant les chiffres clairs.

Cette finale se joue pour la première fois avec un format similaire à la Coupe du monde masculine et offre un demi-million d’euros en prix.

mem / am

.