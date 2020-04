Juan Cala: “Les clubs qui ne veulent pas jouer sont par coïncidence ceux qui sont en bas du classement”

Le vétéran défenseur central de Cadix, Juan Cala, a montré son désir de revenir à la compétition. En outre, le joueur était totalement confiant dans l’efficacité des mesures de sécurité qui seraient mises en œuvre si le ministère de la Santé autorisait le retour du football espagnol.

«Je suis en faveur de rejouer car c’est le plus logique. Nous pouvons tous venir d’une famille pire ou meilleure, mais nous devons tous travailler à ramener le pain à la maison et à faire renaître l’économie. Le football est l’un des secteurs qui peuvent revenir avec plus de sécurité grâce aux mesures qui seront mises en œuvre »Cala a souligné dans une interview à COPE.

De plus, le défenseur central a piqué les clubs qui se sont engagés à mettre fin à la compétition: «les clubs qui ne veulent pas jouer sont par coïncidence ceux qui sont dans les places basses du classement »at-il déclaré.

Juan Cala a également évoqué la controverse entourant les tests massifs de footballeurs: «Ce n’est pas de notre faute si nous avons un test, nous devons nous demander pourquoi une entreprise privée a un test et le gouvernement ne le fait pas. Le football est une industrie et, bien sûr, nous pensons économiquement, car nous devons éviter l’impact que cette crise sanitaire aura sur la société ».

“Je ne pense pas qu’il existe un moyen de convaincre Fali”

Fali, le coéquipier de Juan Cala à Cadix, est l’un des footballeurs qui a refusé de jouer par peur de la contagion.: «J’ai parlé à Fali et je respecte sa décision. Il a donné son avis et je ne pense pas qu’il y ait moyen de le convaincre, mais le football ne s’arrête à personne. Pas pour autant qu’il cessera d’être mon partenaire et mon ami. Si cela continue, il y aura un moment où vous devrez considérer votre position “, a déclaré le centre.

Enfin, il a souligné que «le football n’est pas seulement des joueurs professionnels, il y a beaucoup d’employés qui en vivent. Il faut prendre un petit risque sans aller à la guerre, avec une série de mesures et sans être égoïste. Comme nous parlons tous de politique, nous parlons aussi de football “, a-t-il conclu.