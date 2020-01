Juan Martin del Potro se retire de l’Open d’Australie alors que le cauchemar des blessures se poursuit

Juan Martin del Potro ne reviendra pas à l’Open d’Australie comme prévu, cela a été confirmé.

Des informations provenant d’Argentine la semaine dernière suggéraient que Del Potro avait pris la décision de retarder son retour de blessure, mais cela a maintenant été officialisé.

“Notre double quart de finaliste Juan Martin del Potro s’est retiré d’AusOpen 2020 alors qu’il continue de se remettre d’une blessure au genou”, a tweeté l’Open d’Australie sur son compte officiel.

«Je vous souhaite le meilleur dans votre rétablissement. Nous espérons vous revoir bientôt en Australie. »

Del Potro a subi un temps horrible avec des blessures tout au long de sa carrière, mais les douze derniers mois ont été parmi les plus difficiles de sa carrière.

Il a commencé 2019 avec une rotule fracturée, mais s’est remis en forme avant la saison sur gazon.

On espérait que le sol plus doux offrirait un environnement plus agréable pour se remettre en forme, mais il a subi une récidive, fracturant à nouveau la rotule à Queen’s en juin.

Ces problèmes ont vu Del Potro descendre à 120 dans le classement mondial.

