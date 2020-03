Juan Mata a révélé qu’il avait déclaré à Chelsea que l’offre de Manchester United en 2014 était “ parfaite pour tout le monde ”

Juan Mata a révélé ce qu’il avait dit à Chelsea pour les convaincre de le laisser rejoindre son rival de Premier League, Manchester United.

L’Espagnol a signé pour les Red Devils de la tenue de Stamford Bridge en janvier 2014 pour un montant record de 37,1 millions de livres sterling.

Juan Mata a rejoint Manchester United depuis Chelsea en 2014

Le milieu de terrain a révélé ce qui s’est exactement passé lorsque United a fait l’approche et ce qu’il a dit à Chelsea pour les persuader de donner le feu vert.

Mata a déclaré à UTD Podcast: “Lorsque Manchester United a appelé et qu’ils ont dit” Nous allons aller vous chercher et faire une offre à Chelsea, nous voulons que vous veniez “, je leur ai parlé.

«Je voulais vraiment y aller et je voulais vraiment ressentir ce que c’était que d’être un joueur de Manchester United.

«J’avais souffert de jouer contre United avec Chelsea et ils sont certainement l’un des plus grands clubs du monde.

“A ce moment, ils se débattaient avec la première saison de [David] Moyes et ne se débrouillaient pas très bien dans la ligue, mais cela n’a pas d’importance. Je voulais devenir un joueur de ce club.

«J’ai parlé à Chelsea et lui ai dit:« Écoutez, il y a cette offre. C’est aussi beaucoup d’argent et vous pouvez signer avec un autre joueur, car je vous le dis afin que vous ayez le temps de signer avec un autre joueur. Je ne joue pas beaucoup et je veux saisir cette opportunité. C’est parfait pour tout le monde. “C’est arrivé.”

“Je pensais que j’allais prendre une voiture mais, du club, ils me disent” Non, nous préparons un hélicoptère pour toi. Nous voulons que vous arriviez à Carrington ’.

«Donc, le jour où tout a été signé et je suis venu pour les soins médicaux, c’était très venteux et pluvieux.

«Je devais prendre l’hélicoptère à côté de chez moi à Londres, car il y avait un endroit pour les hélicoptères, mais nous ne pouvions pas, alors j’ai dû sortir de Londres. Je me souviens de ce voyage, venu avec mes parents à Birmingham, tout voir parce qu’il était bas.

«Ensuite, il y a eu un point où nous avons vu un espace vert avec des terrains de football et un bâtiment rouge. Nous avons atterri et Moyes m’attendait, moi et David De Gea, dès mon entrée.

«Pour être honnête, c’était très spécial d’arriver de cette façon. Je ne suis jamais allé à Manchester à part jouer contre City et United mais, non, jamais auparavant. “

Le joueur de 31 ans en est à sa sixième saison complète à United et a accumulé 249 apparitions à ce jour, marquant 48 fois au cours du processus.

L’Espagnol a remporté la FA Cup, la Carabao Cup et l’Europa League lors de son passage à Old Trafford.

L’été dernier, il y avait des spéculations sur son avenir alors que son contrat arrivait à son terme, mais il a signé un nouvel accord de deux ans pour le garder au club jusqu’en juin 2021.

