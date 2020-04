Juan Valerio, un équipement discret mais vital pour les cyclistes

Juan Manuel Vázquez

Juan Vicente Valerio, 55 ans, un mécanicien de vélos avec diverses équipes mexicaines, est décédé de Covid-19 à New York samedi après-midi. Il y a des années, il vivait dans cette ville, loin de sa famille et du pays dans lequel il formait un équipement discret mais fondamental du cyclisme national.

Il y a une semaine, lundi, il a écrit un message à son frère Manuel, 53 ans, l’informant qu’il était malade et qu’il avait les poumons délicats.

J’étais en communication depuis quelques jours, raconte Manuel; puis j’ai perdu le contact; Je pensais qu’il était au secret et inquiet, mais je suis loin. Tard samedi après-midi, des connaissances de mon frère à New York m’ont contacté et m’ont dit qu’il venait de mourir.

Manuel dit que le corps de Juan Vicente a été incinéré et maintenant il cherche des informations pour apporter les cendres au Mexique; Il craint que l’urgence ne complique le processus, mais il cherche à s’adresser aux autorités consulaires.

Juan Vicente faisait partie d’une famille dont les racines sont liées au vélo. Don Manuel Valerio, père des deux, était le fils d’un boulanger et depuis qu’il était enfant, il distribuait les produits montés sur deux roues. Le travail transformé en passion et curiosité l’a amené à étudier le fonctionnement de ce véhicule basique mais fascinant.

Manuel Valerio Sr. était également cycliste et a ensuite participé à deux éditions de la Vuelta a México au début des années 1960. Mais son travail fondamental a toujours été dans l’entretien des vélos et son expérience a fait de lui l’un des mécaniciens préférés dans différents sélections dans notre pays.

Mon frère Juan Vicente et moi avons commencé à aider mon père depuis l’enfance, se souvient Manuel; nous étions aussi des amateurs et nous sommes devenus mécaniciens de piste et de route.

La passion du père a donné un travail à Juan Vicente et une tragédie familiale a ouvert les portes de l’équipe cycliste mexicaine. Don Manuel Valerio Sr. est décédé dans les décombres de l’hôpital Juárez lors du tremblement de terre de 1985; Il a été hospitalisé et juste ce 19 septembre, il allait être renvoyé.

Après la mort de mon père, ils ont cherché Juan Vicente, et depuis lors, il est mécanicien pour l’équipe cycliste mexicaine, a ajouté Manuel.

Le travail d’un mécanicien est discret pour le public. Ce sont souvent des personnages anonymes, mais ils sont très appréciés des concurrents, car le succès ou l’échec d’une équipe peut dépendre d’eux.

Nous avons appris à connaître les cyclistes et leurs vélos, à les étudier pour les avoir parfaitement, à intervenir à temps en milieu de course, explique Manuel; chaque fois qu’une nouvelle équipe arrive, nous l’étudions jusqu’à ce que nous la comprenions.

Juan Vicente a parcouru le monde avec différentes équipes. Il était aux côtés des circuits européens et américains, toujours prêt à intervenir et à sauver le concurrent.

La relation avec un mécanicien est stratégique, rappelle Belem Guerrero, médaillé olympique à Athènes 2004, qui a rencontré Juan Vicente.

Une vis qui ne convient pas peut nous coûter la concurrence. Juan Vicente était un spécialiste très apprécié des équipes nationales, ajoute-t-il.

Manuel Jr. dépêche toujours dans son atelier à Iztapalapa, où il garde des souvenirs des coupures de presse et des journaux où ils parlent de son père et de son frère. Ils font partie de l’histoire du cyclisme national; Grâce à son aide, de nombreux athlètes ont franchi la ligne d’arrivée. Leurs défaites étaient les nôtres, mais aussi leurs victoires. De mon père, mon frère et le mien, se termine.

