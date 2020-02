Juancho Hernangómez, aux Timberwolves du Minnesota dans un transfert «impossible»

La NBA Il vit ses derniers jours avant la date de fin des transferts et les équipes aux objectifs tangibles pour cette saison se sont lancées pour les touches nécessaires pour se battre pour elles. Donc, le championnat américain a vécu la nuit dernière un transfert vers quatre bandes d’une ampleur sans précédent depuis 2000, et cela implique l’un des joueurs espagnols de la ligue: Juancho Hernangómez.

L’attaquant madrilène quitte les Denver Nuggets, franchise qui l’a repêché au numéro 15 de la loterie 2016, pour s’inscrire dans les rangs des Timberwolves du Minnesota, qu’il arrive dans le cadre d’un transfert à quatre dans lequel il entreprend le même chemin que son compagnon jusqu’à présent dans le Franchisé du Colorado, Malik Beasley.

Comme l’un des journalistes les plus réputés rapporté en termes d’informations sur la NBA, Adrian Wojnarowski (ESPN), l’accord a été conclu entre Atlanta Hawks, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves et Denver Nuggets, avec des noms de poids impliqués et une franchise, les Rockets, essayant de modifier leur rotation afin de proposer une stratégie extrême à la recherche de l’anneau.

Les Texans ont laissé leur principale référence intérieure, Clint Capela, que, avec le vétéran Nene se dirigent vers Atlanta, tandis que les Rockets reçoivent, via le Minnesota, deux joueurs intéressants comme l’attaquant Robert Covington, l’un des meilleurs défenseurs du périmètre de la ligue, et le centre mobile Jordan Bell, ce dernier en année contractuelle et avec un salaire très abordable pour Houston, qui quitte la zone fiscale de luxe.

Qu’attend Juancho au Minnesota?

Juancho Hernangómez Il fait face à une nouvelle opportunité de faire ses preuves en NBA. Son arrivée chez les Wolves s’explique par la marche d’un autre attaquant comme Robert Covington, important dans la rotation de Ryan Saunders, avec près de 30 minutes en moyenne par match. L’international espagnol n’était pas important dans les Nuggets, bien que ses apparitions ces derniers jours se soient multipliées en termes de minutes, quelque chose que les Loups pourraient trouver en quête de consolidation dans la meilleure ligue du monde.