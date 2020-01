Juankar soutient Víctor Sánchez del Amo: “Je me touche aussi”

Juankar est sorti pour défendre Víctor Sánchez del Amo semaines après la diffusion d’une vidéo de sexe qui lui a coûté le poste d’entraîneur de Malaga. L’un des vétérans du personnel malacitana n’a pas hésité à faire connaître le sentiment du personnel concernant ce qui s’est passé avec Victor.

Le joueur de Malaga a parlé ouvertement de la situation de son entraîneur, cessé par le jury après la diffusion sans le consentement d’une vidéo de sexe. «Je l’ai toujours dit, nous accompagnons Victor sur la question personnelle. C’est un sujet toujours compliqué, ce n’est aussi rien de l’autre monde, je me touche aussi et ça ne devrait pas avoir la plus grande importance. Une autre chose est ce qui s’est passé et le chemin. Ce sont des problèmes personnels ».

Málaga a décidé de licencier Victor à la suite de ce qui s’était passé le 11 janvier, dans une décision prise en désaccord avec les sentiments du personnel. «Le Málaga Club de Fútbol a décidé de licencier Víctor Sánchez del Amo fondée sur des causes disciplinaires, conformément à la réglementation applicable. Le Málaga Club de Fútbol a pris cette décision compte tenu des graves dommages causés à l’institution par les récents événements extra-sportifs, afin de minimiser son impact sur l’équipe et sur toute l’organisation du Málaga Club de Fútbol », indique le communiqué.