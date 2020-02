Juanmi Mercado, gagner le Tour pour semer la panique à Grenade

L’ancien cycliste Juanmi Mercado (Armilla, 1978) est l’objet d’une enquête, avec trois autres personnesIls sont détenus pour avoir participé à une série de vols dans plusieurs villes de la province de Grenade, selon le journal local Granada Hoy.

En 2004, Juanmi Mercado est devenu le premier cycliste de Grenade en conquérir une étape du Tour de France. Deux ans plus tard, et sans place dans les grandes équipes, Marché signé par le modeste Agritubel et il a répété son action à nouveau. Le 12 juillet 2006, il a répété le triomphe sur scène lors du gala. Un an plus tard, il descendrait du vélo après 19 ans de carrière professionnelle … et disparut de la scène.

Aujourd’hui Juanmi Mercado Il a de nouveau sauté dans l’arène des nouvelles pour une affaire trouble qui n’a rien à voir avec le cyclisme. Selon le journal Granada Hoy, l’ancien cycliste a fait l’objet d’une enquête par la Garde civile dans le cadre de l’opération Zaletasuna, dans laquelle l’un des gangs criminels qui semait la panique dans la zone métropolitaine de Grenade a été démantelé.

Voitures, télévisions, ordinateurs …

Selon le journal susmentionné, dans le cadre de l’opération Zaletasuna, “au moins 16 vols qualifiés commis entre décembre et février ont été découverts à Armilla, Ogíjares et Churriana de la Vega, un butin de plus de 120 000 euros, des véhicules volés, des électroménagers, équipements sportifs, instruments de musique, articles électroniques et informatiques, bijoux et meubles, trois personnes arrêtées – deux hommes et une femme entre 23 et 33 ans, avec un casier judiciaire, qui avaient occupé illégalement deux maisons d’Alhendin – et un quatrième, Juanmi Mercado, a enquêté pour avoir participé à l’un de ces vols ».

L’opération, toujours ouverte, a été menée par la zone d’enquête de la garde civile d’Armilla, qui continue d’enquêter sur la participation présumée de détenus à plus de vols que ceux perpétrés dans la zone métropolitaine de Grenade.

«Ceux qui sont impliqués, qui s’était spécialisé principalement dans les vols dans le commerces, a forcé les portes à entrer dans les établissements ou les maisons qui ont agressé. Cependant, s’ils n’ont pas réussi, ils ont fait un butrón sur un mur de l’établissement afin d’accéder à son intérieur », conclut l’information du journal Granada Hoy.