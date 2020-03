Jude Bellingham photographié au terrain d’entraînement de Manchester United avec ses parents alors que l’as de Birmingham évalué à 50 millions de livres sterling rencontre Ed Woodward et Sir Alex Ferguson

Manchester United semble se rapprocher d’un accord pour Jude Bellingham, la sensation adolescente de Birmingham City.

Bellingham, 16 ans, a été photographié sur le terrain d’entraînement du club lundi après-midi avec ses parents et il est entendu qu’ils ont rencontré le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, et le négociateur des transferts Matt Judge.

Eamonn et James Clarke

Les parents de Jude Bellingham ont été aperçus quittant Man United, avec le joueur compris à l’arrière de la voiture

Les spéculations ont été nombreuses concernant l’avenir du joueur après sa superbe campagne de percée pour le club de championnat, avec Liverpool, une autre équipe de Premier League qui serait intéressée.

Le Borussia Dortmund a également récemment été associé à un déménagement pour l’as de l’Angleterre des moins de 17 ans, mais il semble que United va tout faire pour le signer et le légendaire manager Sir Alex Ferguson a été appelé sur le terrain d’entraînement pour le rencontrer.

Les chefs des États-Unis ont ensuite été photographiés quittant Carrington peu de temps après que le père de Bellingham, Mark, a été aperçu en train de s’éloigner du sol.

Bellingham, comparé à la légende de Liverpool Steven Gerrard, est devenu le plus jeune buteur et le plus jeune à apparaître pour les Blues cette saison – battant le précédent record de 49 ans établi par la légende de l’Angleterre Trevor Francis – et correspond au profil du type de joueur Ole Gunnar Solskjaer veut apporter à United.

Solskjaer souhaite développer de jeunes talents affamés et, ayant fait venir Daniel James, Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka l’été dernier, Bellingham est désormais dans sa ligne de mire.

. – .

Bellingham, 16 ans, a connu une superbe saison de percée à Birmingham

Les négociateurs d’Old Trafford devront cependant débourser une grosse somme d’argent pour le milieu de terrain, Birmingham exigeant des frais de l’ordre de 50 millions de livres sterling pour ses services.

Il ne gagne actuellement que 145 £ par semaine et il n’est officiellement autorisé à signer avec aucun club avant l’âge de 17 ans en juin.

Le patron de Birmingham, Pep Clotet, a récemment déclaré qu’il soutiendrait Bellingham de toutes les manières possibles alors que la spéculation continue de monter sur son avenir.

«Je suis heureux de soutenir Jude et je pense que nous faisons quelque chose de bien non seulement pour Birmingham mais pour le football anglais.

«Il est très enraciné. Sa famille a fait un travail fantastique sur lui et nous travaillons ensemble pour nous assurer que cela reste ainsi et que sa mentalité reste la même.

«Tous les gars dans les vestiaires le maintiennent maintenant à terre.

«Il a été massif pour nous toute la saison.»

.