Julen Lopetegui inculpe Pedro Sánchez: “On regarde trop tard l’exemple de l’Italie”

Le gouvernement est distingué pour sa gestion de la crise des coronavirus. Beaucoup reprochent à Pedro Sánchez et à son équipe que les mesures ont été prises trop tard, notamment en prenant l’exemple de l’Italie. L’un de ces critiques est Julen Lopetegui, entraîneur de Séville, qui a réfléchi à ce sujet dans une interview pour la radio officielle du club Hispano: «Les mesures n’ont pas été suffisantes, bien que ce soit difficile pour le décideur. Nous avons eu un exemple très clair en Italie et nous l’avons regardé très tard ».

«Des gens que je connais à Madrid et qui m’aimaient beaucoup sont morts. L’important est de lutter contre le virus. Nous sommes tristes et inquiets. Mon fils aîné est seul à Madrid et ça devient difficile », ajoute l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui en tout cas essaie de porter tout cela au mieux de ses capacités:« Nous traversons ce moment historique et dramatique de la meilleure façon possible. Nous avons eu la chose la plus simple à faire, c’est de rester à la maison. Notre responsabilité est d’être ici et d’essayer d’aider. ”

“Nous n’étions pas prévoyants”

Mais cela ne signifie pas que le Basque ne partage pas la manière dont le gouvernement a géré cette affaire: Pour une raison étrange, nous n’étions pas clairvoyants ici. Le scénario exigeait de prendre des décisions. La priorité est la santé, celle des générations qui ont sorti l’Espagne de l’après-guerre et qui meurent de façon horrible. Nos aînés sont les personnes à qui nous devons notre vie et je trouve très ingrat d’entendre ces commentaires sur les personnes vulnérables dans toute cette crise.

“Ce n’est pas le moment de dire si les mesures ont été opportunes. Il y aura du temps pour analyser les responsabilités. Nous devons tous nous battre pour que cela se produise le plus rapidement possible », ajoute l’entraîneur, qui ne s’inquiète plus désormais du retour de la compétition: «C’est complexe et c’est étrange de voir les responsables du football parler de dates. Vous devez vous préparer à ces trois prochaines semaines de scénarios plus difficiles qu’aujourd’hui. Et parle de porte fermée aussi. Il doit être joué lorsque tout le monde peut profiter de ce magnifique sport. Si vous pouvez bien finir la saison, mais tirez les conclusions de ces trois quarts de saisons, qui valent quelque chose ».