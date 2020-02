Julen Lopetegui se sépare lorsqu’on l’interroge sur les relations sexuelles des joueurs de Séville

L’entraîneur de Cluj, une équipe que l’équipe hispanique recevra ce jeudi en Europa League, ne permet à ses joueurs de faire l’amour qu’une fois par semaine. Cela a conduit un journaliste à demander Julen Lopetegui s’il a également imposé une sorte d’imposition à ses joueurs.

“J’ai assez pour contrôler les miens pour contrôler ceux des autres», A déclaré l’entraîneur basque entre deux rires. “J’ai pleinement confiance en mes joueurs. Cela fait partie du terrain personnel de chaque personne», A ajouté Julen Lopetegui

Julen Lopetegui a été interrogé sur le sexe et le coronavirus

«C’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Je pense que tout sera redirigé et je ne pense pas qu’il doit y avoir un excès d’alarme. Je n’aime pas que les gens paniquent. Cela dépend de la façon dont les choses sont racontées, les gens empruntent une voie ou une autre », a-t-il déclaré lors d’une question sur ce dernier lors d’une conférence de presse.

Concernant le match retour de la Ligue Europa, Julen Lopetegui Il estime que l’équipe arrive renforcée après la victoire contre Getafe: «Nous partons sur un pied d’égalité devant une bonne équipe et nous devons améliorer le jeu de la Roumanie. C’est toujours agréable de gagner et d’avoir des victoires, mais aucun but des précédents ne vaudra la peine. Nous devons gagner le mérite de passer au prochain tour. Je pense que l’équipe a bien concouru à Getafe. Il y avait des choses positives et nous avons essayé de rester avec eux. Maintenant, c’est un nouveau jeu, un scénario différent. Nous essayons de ne pas tomber ou monter, nous essayons d’être équilibrés, peu importe ce qui s’est passé dans le match précédent. Nous essayons de répondre à chaque instant. »