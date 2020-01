Julio César Chávez Jr vs Daniel Jacobs LIVE Hora, Canal, Où regarder Fight Box 2019

Pour le moment, les ceintures de championnat ne sont pas dans l’esprit de Daniel Jacobs, ce ne sont que des signes d’argent.

Après avoir trouvé sa place dans la division des poids moyens, Jacobs (35-3, 29 KO) affrontera Julio César Chávez Jr. (51-3-1, 33 KO) dans une compétition convenue de super poids moyen, qui a dû monter à 173 livres après l’échec du Jr en pesage, qui sert d’événement principal le 20 décembre du Talking Stick Resort Arena à Phoenix, Arizona.

Hora y Canal Chávez Jr vs Jacobs

Siège: Talking Stick Resort Arena, Phoenix, Arizona, États-Unis

Heure: 18h00 PT / 21h00 HE aux États-Unis. 20h00 au Mexique.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. Canal 5 au Mexique.

Julio César Chávez Jr contre Daniel Jacobs LIVE

Une bataille inspirante avec le cancer derrière lui, Jacobs Ces dernières années, il s’est installé dans le purgatoire de poids moyen. Clairement un cran au dessus du niveau B, battant Peter Quillin et décidant Sergiy Derevyanchenko, mais après des affrontements avec Saul “Canelo” Alvarez et Gennady Golovkin, il est kidnappé juste en dessous de l’élite de la division.

En mai, Jacobs Il a subi une perte de points face à Canelo. Après un démarrage lent, le combattant américain n’a détecté la faiblesse de Canelo pour les gauchers que trop tard, et a finalement perdu par décision unanime. Deux ans avant, Jacobs Il affrontait encore plus les choses contre Golovkin. Combattant de façon conservatrice, en plus d’intervalles plus longs dans la posture gaucher, il a poussé Golovkin sur toute la distance pour la première fois dans la course du Kazakhstan.

Maintenant avec une note de 2-2 depuis 2017, Jacobs Il avait la possibilité de choisir deux voies: continuer à marcher sur les talons des immortels divisionnaires ou attaquer un grand nom avec un jeu de mauvaise qualité. Il a choisi ce dernier. Et il l’a fait à bon escient, en se concentrant sur Chavez Jr. Le frappeur mexicain a une lignée légendaire, gagnant régulièrement des chiffres de cinq zéros, mais surtout connu pour sa formation non dédiée, quittant la classe de 160 livres.

Partager un adversaire commun à Canelo, Chavez il a affronté son compatriote en 2017. Les résultats ont été putrides. Le combat avait l’air d’un match de combat. Chavez Rarement jeté quelque chose de dur et Canelo n’a pas pris la peine de dépenser l’énergie pour faire autre chose que de naviguer vers une fermeture, victoire par décision très facile.

Chavez, 33 ans, il a opté pour le nom de son père depuis le début de sa carrière professionnelle. Mais les fans s’en fichaient une fois qu’ils avaient vu leur pelle tueuse attaquer le corps. C’était un ajout bienvenu aux émissions à la carte à Las Vegas et à New York avant de diriger leurs propres panneaux d’affichage au Texas.

Cependant, son meilleur moment viendra en 2012. Défiant Sergio Martínez pour la suprématie du poids moyen, Chavez il a renversé le champion en titre dans le tour final, mais était loin derrière dans les tableaux de bord. Il n’a plus jamais marqué 160 livres. Une série de deux combats avec le combattant Brian Vera a montré le véritable niveau de Chavez. Ensuite, un léger saut de poids lourd l’a laissé assommé par Andrzej Fonfara.

Seulement trois victoires au cours des quatre dernières années, Chavez Il a eu quelques batailles ces derniers mois, mais une seule a eu lieu sur le ring. Il y a trois mois, il a pulvérisé Evert Bravo dans le poids lourd léger, ramassant un KO au premier tour avec une main gauche en chute vers le foie. Mais le plus grand test de la célébrité mexicaine est venu à sa porte en novembre lorsque la Commission sportive d’État du Nevada (NSAC) lui a demandé de se soumettre à un test de dépistage aléatoire. Soupçonneusement, mais pas hors de propos, il était hors de question pour Chavez et le NSAC l’a suspendu.

Heureusement pour Chavez et le promoteur Eddie Hearn, qui soutiendra le programme vendredi, la commission de l’Arizona a décidé de ne pas reconnaître la décision du Nevada et le programme se poursuit.

