Julio César Chávez vs Naughty Maple LIVE Time, Channel, Where to watch Fight Revenge 2020

Ce samedi 7 mars, le monde de la boxe s’habille d’un «Duel of Legends» où Julio Cesar Chavez va monter sur le ring à nouveau pour se mesurer à Jorge «Naughty» Maple dans un combat de revanche qui se tiendra dans la Centre d’utilisation multiple.

Hora et Canal Chavez vs Naughty

Siège: Centre polyvalent, Hermosillo, Sonora

Heure: 19h00 depuis Sonora et 20h00 depuis le centre du Mexique. 18h00 PT / 21h00 HE aux États-Unis.

Chaîne: Aztec TV.

Julio César Chavez contre Naughty Maple LIVE

Trois mois après avoir offert une performance mémorable dans un combat d’exposition à Tijuana, Julio César Chávez Sr. et Jorge «Naughty» Maple ils se rencontreront à nouveau dans un ring, mais maintenant avec beaucoup plus d’attente et après plusieurs sous et direct entre eux.

Compétitif et habitué à gagner, Chavez et Érable ils se sont mis au défi publiquement et se sont engagés à tout donner à l’intérieur du ring, à se montrer mutuellement leur qualité et leur talent, et avec cela, à donner aux fans un combat plein de souvenirs mémorables. Moments et émotion.

Chavez, qui était un boxeur professionnel de 1980 à 2005, et a pris sa retraite avec un record de 107-6-2 et 85 KO, et a été champion du monde en super poids coq, léger et super léger. Il a actuellement 57 ans. À l’autre extrême, Arce, 40 ans, a combattu entre 1996 et 2014 et a accumulé un record de 64-8-2, 49 KO et a été champion du monde d’une manière ou d’une autre dans cinq catégories de poids.

Le 22 novembre de l’année dernière, à l’auditorium municipal de Tijuana, une multitude de capacité maximale est sortie pour voir Chavez et Érable, qui a offert une exposition de boxe vibrante pendant trois tours. Lorsque la cloche finale a sonné, ils ont continué à se battre et ont dû être séparés par l’arbitre.

Sa revanche en mars sera complétée par huit combats professionnels, présentant entre autres les principaux talents de Luis «Chapo» Castro, Bryan Acosta, Eduardo ¨Ko-reano¨ Ramírez, Taylor et Jesús Quijada, Oscar ¨Pacquiao¨ Cota, David Vázquez.

Julio César Chávez vs Naughty Maple LIVE Time, Channel, Where to watch Fight Revenge 2020