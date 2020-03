Jurgen Klopp accuse le coronavirus de l’élimination de Liverpool en Ligue des champions

Jurgen Klopp continue sans digérer l’élimination de son équipe contre l’Atlético de Madrid dans les phases à élimination directe de la Ligue des champions. L’Allemand a accordé une interview au site Internet de Liverpool, dans laquelle il parle de la crise des coronavirus et de la manière dont elle a influencé la défaite contre les matelas.

«Il y a deux semaines, même s’il semble que c’était il y a des années, nous avons joué contre l’Atlético. Je me souviens que nous connaissions tous la situation des coronavirus dans le monde, mais nous étions toujours dans notre tunnel. Samedi, nous avions joué avec Bournemouth, nous avons gagné et dimanche City a perdu, donc l’information était «il manque deux victoires». Mais alors Lundi matin, je me suis réveillé et j’ai découvert la situation à Madrid, que les écoles et les universités seraient fermées à partir de mercredi donc c’était très étrange de se préparer pour ce match, pour être honnête », a déclaré Kloop.

L’Allemand a poursuivi en décrivant le déroulement de la préparation du match de Ligue des Champions: «Le match est arrivé mercredi, j’ai adoré le match, J’ai adoré ce que j’ai vu des garçons, ce fut une très bonne performance en dehors du résultat. Jeudi, nous nous sommes battus et vendredi, à notre arrivée, il était déjà clair qu’il ne s’agissait pas d’une séance d’entraînement.. Oui, nous avons travaillé, mais c’était plus comme une réunion. Nous avions beaucoup de choses à dire. Personne ne savait exactement comment cela se poursuivra “, a expliqué l’entraîneur actuel de Liverpool.

L’élimination de Liverpool aux dépens de l’Atlético de Madrid a été l’une des grandes surprises de la Ligue des champions, en plus de devenir le dernier grand match de football européen à avoir lieu avec les fans dans les tribunes.