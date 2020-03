Jurgen Klopp agacé par les joueurs de Liverpool pour avoir ignoré la nouvelle signature de Takumi Minamino lors de la défaite de la FA Cup à Chelsea

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déploré ses joueurs de ne pas être passés plus souvent à Takumi Minamino contre Chelsea.

Le gardien de but des Blues, Kepa Arrizabalga, a réalisé un superbe triple arrêt alors que les hôtes se battaient pour une belle victoire de 2-0 en FA Cup au cinquième tour à Stamford Bridge.

Il y a seulement deux semaines, Liverpool, leader de la Premier League en fuite, avait perdu deux fois en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison.

. – .

Takumi Minamino n’a pas encore démarré sa carrière à Liverpool

Avance rapide de 14 jours et les Reds de Jurgen Klopp ont renoncé à leur forme rampante, avec une défaite à l’Atletico Madrid, un 3-0 à Watford et maintenant ce coup dur dans l’ouest de Londres.

Liverpool possède toujours une avance de 22 points en Premier League sur Manchester City, deuxième, avec un premier titre de premier plan en 30 ans sans doute une simple formalité.

Mais il ne fait aucun doute non plus que l’exigeant Klopp sera furieux avec cette forme chancelante.

Et l’Allemand pense que l’échec de la signature de Minamino en janvier dans le jeu était une erreur critique.

. – .

La matérialité du jeu anglais peut s’avérer difficile, même pour les joueurs de classe mondiale, à s’adapter

«Takumi a eu un très bon match. Nous aurions pu l’utiliser beaucoup plus souvent », a déclaré Klopp lors de sa conférence de presse d’après-match après la défaite.

“Si Neco (Williams) le voit une ou deux fois, il était complètement libre au bord [of the box], il a tiré la croix plus ou moins. S’il l’avait vu, cela aurait aidé. “

Malgré le rêve d’un triplé glissant devant ses yeux, Klopp a admis être satisfait de la performance de ses troupes.

“Nous sommes déçus, autant que vous pouvez”, a déclaré Klopp à James Savundra de talkSPORT.

Un fan de Liverpool craint que l’équipe de Jurgen Klopp ne remporte le titre de Premier League après la crise hivernale

«Nous avons tout essayé; Je pense que tout le monde a vu qu’au moins l’effort était sensationnel. Tout allait bien, tout le monde a tout essayé.

«Bien sûr, nous sommes déçus et cela n’a rien à voir avec les matchs en Premier League ou en Ligue des champions.

“Mais nous avons maintenant quatre jours avant de jouer à Bournemouth à 12h30, nous devons donc être prêts, et nous serons prêts.”

.