Jurgen Klopp «bourdonne» après que la plus jeune équipe de Liverpool ait jamais remporté la FA Cup, comme l’a révélé le rôle de James Milner dans les vestiaires

Jurgen Klopp était «en train de bourdonner» après que la plus jeune équipe de Liverpool de l’histoire ait battu Shrewsbury 1-0 lors de leur match de quatrième tour de la FA Cup.

Le manager et son équipe de première équipe étaient controversés absents lors de leur pause de mi-saison prévue, alors qu’un Reds XI avec une moyenne d’âge de 19 ans et 102 jours a été envoyé à Anfield.

Et, alors que la montée en puissance était dominée par des questions sur les raisons pour lesquelles l’Allemand et ses joueurs seniors n’étaient pas là, les jeunes ont présenté un affichage mature et dominant contre la Ligue 1 pour sceller une égalité au cinquième tour contre Chelsea.

. – .

L’arrière droit Neco Williams, 18 ans [left] était superbe alors que Liverpool a remporté une victoire mémorable à Anfield

Ce fut un moment de fierté pour l’entraîneur des moins de 23 ans Neil Critchley, ainsi que pour les supporters qui se sont rassemblés dans un Anfield à guichets fermés pour encourager leurs stars de l’avenir.

Et il a révélé que Klopp avait toujours joué un grand rôle dans la victoire malgré son absence, alors que le patron de la première équipe restait en contact avec le personnel d’entraîneurs et les joueurs avant et après le match.

“Le patron a été en contact cet après-midi avec quelques mots de conseils et d’encouragement”, a déclaré Critchley.

«Nous avons eu un message du personnel qu’il est ravi de la performance et bourdonne. Nous lui avons donné un match contre Chelsea avec impatience.

«Il vous donne juste une clarté totale, une croyance, jouer à Liverpool, allez-y. Et c’est ce que fait la première équipe. C’est nous, c’est ainsi que nous jouons, c’est ce que nous défendons et vous feriez mieux de vous y préparer. »

. – .

Neil Crichley dit que Jurgen Klopp était «en train de bourdonner» après la victoire des jeunes Reds en FA Cup

Klopp avait également un adjoint compétent dans le milieu de terrain vétéran James Milner, qui a offert son expérience et son expertise de près à ses jeunes coéquipiers.

Alors que le reste des stars seniors sont actuellement en vacances, Milner est resté à la maison pendant quelques jours supplémentaires pour poursuivre sa rééducation après une blessure aux ischio-jambiers.

Le joueur de 34 ans a été aperçu en train de regarder le match derrière la pirogue de Liverpool, et Critchley a révélé qu’il avait également aidé les jeunes Reds dans leur préparation dans les vestiaires et sur le terrain d’entraînement.

. – .

Pendant que ses coéquipiers s’absentaient pour se reposer, Milner était à Anfield pour regarder les moins de 23 ans

«Il s’est entraîné avec nous hier et il a demandé s’il pouvait venir. Je pense que la réponse est: «Oui, bien sûr que vous le pouvez.» C’était très respectueux de demander », a déclaré Critchley.

“Il a ensuite dit:” Puis-je venir dans le vestiaire? “Qu’en pensez-vous? ‘Bien sûr!’

«Il donnait des conseils, il se mettait juste derrière les joueurs. Il était vocal dans le vestiaire. Il était animé. Il était vocal derrière moi, je pouvais l’entendre.

“Il était vraiment ravi de la performance des garçons et je ne le remercierai jamais assez.”

La formation de départ de Liverpool contenait trois débutants et avait 36 ​​apparitions seniors entre eux, et pourtant ils ont dominé un match et méritaient pleinement leur victoire – scellée par un propre but de l’ancien diplômé de l’académie de Manchester United Ro-Shaun Williams – et un tour d’honneur en devant une foule de 53 000 personnes.

«Nous avons joué le jeu avec une réelle maturité. J’ai été vraiment impressionné par la façon dont nous avons résisté au côté physique du jeu, les premières balles, les secondes balles, bien mieux que le match Aston Villa », a ajouté Critchley.

“En 90 minutes, nous avons eu les meilleures chances et nous étions à peu près les gagnants mérités.”

Le manager de Shrewsbury, Sam Ricketts, a admis que son équipe n’était jamais sortie des blocs.

“Je ne peux pas blâmer les joueurs, ils ont travaillé si dur pour arriver ici, mais c’est le match 39 pour nous et je pense que cela nous a rattrapés”, a-t-il déclaré.

«Nous ne pouvions tout simplement pas atteindre les niveaux de physique pour jouer à un match de football.

«Les joueurs sont en baisse à la minute parce que nous savions que si nous arrivions près de nos niveaux, nous pourrions nous imposer. Mais nous étions beaucoup trop passifs dans le jeu en général. »

.